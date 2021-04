Človeka naredi rabljena obleka

Dan v rabljenih oblačilih Ekologi brez meja so z društvom Focus in Pravično trgovino 3MUHE Slovenija konec lanskega leta izvedli prvo večjo raziskavo o proizvodnji, potrošnji in ravnanju z odpadnimi oblačili pri nas. Po njihovi oceni smo v Sloveniji leta 2019 zavrgli 25.079 ton oblačil oziroma 12,3 kilogramov na prebivalca. Evropsko povprečje znaša 11 kilogramov na prebivalca.

V anketi je sodelovalo več kot 1300 posameznikov, ki so kot glavni razlog navedli neuporabnost oblačila oziroma njegovo poškodbo. Razlog, da se hitreje kot v preteklosti sperejo, strgajo ali spremenijo obliko, je v slabi kakovosti materialov oblačil, predvsem iz trgovin s hitro modo. Največ jih uvozimo iz Nemčije, Avstrije in Italije, med neevropskimi državami pa neposredno največ iz Kitajske in Bangladeša. A leta 2019 je bilo tudi v Sloveniji proizvedenih skoraj 24 milijonov kosov oblačil.

Povprečna cena na kilogram uvoženih oblačil je 25 evrov, izvoženih pa 45 evrov, kar kaže, da izvažamo kakovostnejša, uvažamo pa nizkokakovostna oblačila. Cena je le eden od razlogov, zakaj ne posegamo po oblačilih iz materialov z ekološkim certifikatom. Potrošniki tudi nimajo zadostnih informacij, nekateri pa takšnim certifikatom niti ne zaupajo, so zapisali v raziskavi.

Sicer pa je najbolj učinkovit način v boju proti preštevilnim tekstilnim odpadkom podaljšanje življenjskega cikla oblačil. Podaljšamo ga lahko, da ga ne peremo, če ni potrebno, da ga ožemamo pri nižjih obratih, da ga popravimo, predelamo in že ob nakupu temeljito premislimo, če ga bomo res velikokrat oblekli in dolgo nosili. Za posebne priložnosti si ga kaže izposoditi.

Na vse to želijo omenjene organizacije opozoriti prav z današnjim Dnevom v rabljenih oblačilih, ki poteka v tem Tednu modne revolucije, v katerem ozaveščajo o največjih problemih modne industrije. »Izberi svoja najljubša rabljena oblačila. Če jih še nimaš, si kakšno oblačilo izmenjaj s prijateljem/ico, pobrskaj po omari za starimi oblačili ali kakšno oblačilo predelaj. Fotkaj se in sliko objavi na svojem Instagram in/ali Facebook profilu. Označi#DanVRabljenihOblačilih in @oblekanaredicloveka. Če si pa res faca, pa dodaj še zgodbo svojega izbranega rabljenega oblačila,« pozivajo omenjene organizacije. S. B.

Devetnajst kosov, štirideset kombinacij

S prodajo 16.251 rabljenih prenosnih računalnikov je mogoče prihraniti toliko vode, kot je gre v nič pri 60 milijonih pranj perila letno, s prodajo 16.251 rabljenih prenosnih telefonov pa prihraniti 1,6 milijona ton ogljikovega dioksida.



Kaj pa moški?

Nositi rabljeno oblačilo danes ni več tabu, kot je bilo nekoč. Še deset let nazaj je veljalo, da so rabljena oblačila le za tiste, ki si ne morejo privoščiti novih. A to je zdaj postalo trend. Zanimivo je, da menjave otroških oblačil nikoli niso bile težava. Pri odraslih pa so v preteklosti dobile slabšali prizvok. K sreči tabuji padajo tudi med njimi.

Dve skrajnosti

Slovenci za nova oblačila v povprečju odštejemo več kot petsto evrov na leto. Ne glede na to, kako radi se očitno oblačimo v »pravkar kupljeno«, bomo danes »in« le, če si bomo nadeli modni kos, ki ga je pred nami nosil že kdo drug. Današnji petek je namreč prvi slovenski dan v rabljenih oblačilih – priložnost, da svoj planet obremenimo z manj kemikalijami, odpadki in mikroplastiko.V naši državi tretjina oblek, ki jih imamo v omarah, ne naredi človeka. Toliko jih namreč nikoli ne oblečemo, pravi statistika. Vsak od nas jih zavrže od dvanajst do osemnajst kilogramov, kar je precej več kot povprečen Evropejec. A tudi pri nakupu rabljenih oblačil Slovenci ne blestimo. V primerjavi z nakupom novih oblačil kupimo zgolj 0,62 odstotka rabljenih, le 0,12 odstotka pa si jih izposodimo ali izmenjamo. Nam gre tako dobro ali je nositi rabljeno obleko še vedno »sramotno« ali pa smo le sužnji modnih smernic, ki se menjajo tako hitro, da jih človek komaj dohaja? Projekt skupine nevladnih organizacij Obleka naredi človeka naj bi potrošniško družbo spodbudil k razmisleku o tem, da izstopi s potrošniškega avtopilota in začne racionalno razmišljati o nakupih.Oblačil iz druge roke je vedno več, vedno več je tudi ponudnikov, pri čemer nam je v izdatno pomoč lahko sodobna tehnologija.iz društva Ekologi brez meja večino oblačil iz druge roke izmenjuje v prijateljskem krogu oziroma prek Instagrama: »Našla sem uporabnico, ki zbira svoja in oblačila kolegic. Dobro je, da ima le oblačila ene velikosti, tako da se mi ni treba preveč poglabljati,« pripoveduje in poudari, kako pomembna je tudi »vizualna« stran. »Na spletu je zelo pomembno, kako predstaviš oblačilo. Na družbenih omrežjih je ogromno fotografij cunj, ki bi šle bolj za med, če bi jih dali na obešalnik, preden jih fotografirajo. Tu je še veliko rezerv,« je prepričana Sreševa, ki kakšno oblačilo »iz udobja lastnega doma« izbere tudi pri Oblačilnici. Lani je za dobrih dvajset novih starih kosov odštela vsega 80 evrov ali sedemkrat manj od zneska, ki ga povprečni Slovenec oziroma Slovenka pustita v prodajalnah z novimi oblačili. Pri tem ji kot potrošnici ni pomembno, ali žensko, ki je »njeno« bluzo nosila pred njo, pozna ali ne: » V mojem prijateljskem krogu si pogosto izmenjujemo tudi kreme oziroma stvari samo za pokušnjo – preden jih gremo kupit.«Je bilo iz omare rabljenih oblek težko izbrskati pravo kombinacijo? Niti ne, pravi: » Prav zanimalo me je, koliko kombinacij mi bodo ponudila rabljena oblačila, ki sem si jih v teh letih prisvojila.« Iz devetnajst kosov oblačil iz druge roke ji je uspelo narediti štirideset kombinacij. »Želela sem poudariti, da tudi pri rabljenih oblačilih pazimo na zmernost in da si tudi iz oblačil iz druge roke ustvarimo kapsularno garderobo – se pravi malo kosov, ki jih kombiniramo na mnoge načine.« V tem primeru izbira v omari nikoli ni pretirano težka. Sicer pa se za oblačila iz druge roke odloča tudi zaradi »bolj prijetne nakupovalne izkušnje«, v kateri ni »nepopisne gneče, ni vonja po strupenih kemikalijah in plastiki in ni bleščečih luči …«Moški bolje kot ženske obvladajo nakupovanje novih oblačil, zatrjuje Sreševa, za rabljena pa je pri njih precej manj zanimanja kot pri ženskah: »Moda je le bolj ženska tema, a načeloma moški oblačila nakupujejo bolj pametno. Gredo v trgovine z oblačili dvakrat letno, nakupijo celotno garderobo, tako da se vsi kosi ujemajo. Ženske pa imamo potrebo po nakupovanju večkrat. V trgovino gremo, če smo dobre ali slabe volje in večkrat kupimo kakšen kos, ki se ne ujema z nobenim drugim iz našegarderobe.«Svetovna tekstilna industrija vsako leto proizvedemo približno 150 milijard kosov oblačil, iz katerih ustvarimo 93 milijonov ton odpadkov. V zadnjih dveh desetletjih se je naša potrošnja oblačil povečala štirikrat. Če bi podaljšali življenjsko dobo oblačilom za samo tri mesece, bi naš ogljični, vodni in odpadkovni odtis zmanjšali za pet do deset odstotkov. V Sloveniji Sreševa opaža dve skrajnosti: »Tiste, ki jim je vseeno za okolje, ne spremljajo dogajanja, ne poznajo alternativ in oblačila preprosto vržejo stran. Na drugi strani pa so ljudje, ki na vse pretege pazijo, si izmenjujejo oblačila, jih kupujejo iz druge roke. Dobimo nemalo klicev posameznikov, ki kličejo zaradi strgane krpe, ki so jo že nič kolikokrat uporabili in jih zanima, kako ji še podaljšati življenjsko dobo oziroma kako jo pravilno odložiti.«V Sloveniji vsako leto ustvarimo prek osem milijonov ton odpadkov. Načeloma imajo ozaveščeni potrošniki željo, da se odpadek, ki ga odložijo, ponovno uporabi oziroma reciklira. Žal se v večini primerov to ne zgodi, ugotavlja Sreševa: »Sploh pri tekstilu opažamo, da ga globalno recikliramo manj kot en odstotek.« Zato tekstil kot odpadek postaja vse večji svetovni problem. »Nositi rabljeno oblačilo danes ni več tabu, kot je bilo nekoč. Še deset let nazaj je veljalo, da so rabljena oblačila le za tiste, ki si ne morejo privoščiti novih. A to je zdaj postalo trend. Zanimivo je, da menjave otroških oblačil nikoli niso bile težava. Pri odraslih pa so v preteklosti dobile slabšali prizvok. A k sreči tabuji padajo tudi med njimi.«Pri spletnem oglasniku bolha.com so podatke o številu oglasov v letu 2020 iz najbolj obiskanih kategorij povezali z informacijami o porabi vode in emisijami ogljikovega dioksida pri nastajanju novih izdelkov. Po besedahso rezultati osupljivi. S prodajo 16.251 rabljenih prenosnih računalnikov je mogoče prihraniti toliko vode, kot je gre v nič pri 60 milijonih pranj perila letno. Če bi prodali vseh 14.247 oglaševanih rabljenih sedežnih garnitur, bi prihranili 1,3 milijona kilogramov emisij ogljikovega dioksida letno. Toliko bi ga Slovenci ustvarili s prižigom 315 milijonov sveč v 21 letih. V primeru prodaje vseh 16.251 prenosnih telefonov z bolha.com pa bi prihranili še 300.000 kilogramov CO2 več kot pri sedežnih garniturah, saj pri proizvodnji enega telefona v povprečju ustvarimo 55 kilogramov emisij CO2.