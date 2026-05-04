Človeški ostanki v želodcu krokodila bi lahko pripadali pogrešanemu moškemu

V mednarodnem tiku odmeva srhljivo odkritje. V želodcu 4,5 metra dolgega in 500 kilogramov težkega krokodila, ki so ga usmrtili v reki Crocodile pri kraju Komatipoort v provinci Mpumalanga v Južni Afriki, so odkrili človeške ostanke.
Kot navaja italijanska Ansa, lokalna policija meni, da bi lahko prav ta plazilec pojasnil izginotje 59-letnika, lastnika bližnje turistične hiše. Med obdukcijo živali so našli človeške ostanke. Krokodila so sicer usmrtili minulo soboto.
Pridobitev krokodila je bila zahtevna operacija: poveljnik policijske potapljaške enote Lowveld, kapitan Johann »Pottie« Potgieter, se je z vrvjo spustil iz helikopterja tik ob glavo krokodila – policija je dejanje označila kot izjemno pogumno in preudarno. Plazilec je kazal jasne znake nedavnega obilnega obroka in se ni premaknil niti ob hrupu dronov in helikopterja.
V želodcu so našli tudi šest različnih, med seboj neujemajočih se čevljev, kar krepi sum, da bi krokodil lahko požrl več kot eno osebo.
Sledila bo analiza DNK za potrditev identitete.
