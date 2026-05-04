Človeški ostanki v želodcu krokodila bi lahko pripadali pogrešanemu moškemu

V mednarodnem tiku odmeva srhljivo odkritje. V želodcu 4,5 metra dolgega in 500 kilogramov težkega krokodila, ki so ga usmrtili v reki Crocodile pri kraju Komatipoort v provinci Mpumalanga v Južni Afriki, so odkrili človeške ostanke.

Kot navaja italijanska Ansa, lokalna policija meni, da bi lahko prav ta plazilec pojasnil izginotje 59-letnika, lastnika bližnje turistične hiše. Med obdukcijo živali so našli človeške ostanke. Krokodila so sicer usmrtili minulo soboto.

Iskanje pogrešanega je steklo 27. aprila, potem ko je njegovo vozilo ford ranger obtičalo v narasli vodi na nizkem mostu v Komatipoortu. Preiskovalci domnevajo, da ga je tok odnesel, ko je izstopil iz vozila v poskusu prečkanja mostu.

Pridobitev krokodila je bila zahtevna operacija: poveljnik policijske potapljaške enote Lowveld, kapitan Johann »Pottie« Potgieter, se je z vrvjo spustil iz helikopterja tik ob glavo krokodila – policija je dejanje označila kot izjemno pogumno in preudarno. Plazilec je kazal jasne znake nedavnega obilnega obroka in se ni premaknil niti ob hrupu dronov in helikopterja.

V želodcu so našli tudi šest različnih, med seboj neujemajočih se čevljev, kar krepi sum, da bi krokodil lahko požrl več kot eno osebo.

Sledila bo analiza DNK za potrditev identitete.