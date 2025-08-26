  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Sladko, slastno in v vsakem trenutku dneva. FOTO: A. Loacker Spa/AG
    Galerija
    Sladko, slastno in v vsakem trenutku dneva. FOTO: A. Loacker Spa/AG
    Promo Delo
    26. 8. 2025 | 11:07
    26. 8. 2025 | 11:08
    6:19
    A+A-

    Le kaj je lepšega kot se v trenutku sprostiti in uživati ob koščku slastne napolitanke ali čokoladne specialitete? Mali košček, veliko doživetje. Sladkosnedi boste z lahkoto potrdili, da nič ne poboža duše tako nežno, a hkrati intenzivno kot košček takšne sladke dobrote, ki se kar stopi v ustih. Da, brez zadržkov lahko rečemo, da je to doživetje, ki prebudi vse okuse. Vsaka sladka dobrota pa zgodba zase. In pri tem še posebej slastno izstopajo napolitanke in čokoladne specialitete blagovne znamke Loacker, ki letos praznuje kar sto let izjemne tradicije!

    Loacker – zvezda med sladkimi užitki

    Ni naključje, da je Loacker osvojil srca sladkosnednežev. Ta ikonična znamka napolitank in čokoladnih specialitet že stoletja neguje tradicijo vrhunskih okusov in svoje izdelke ustvarja s posebno pozornostjo. Loacker ni le sladka poslastica, temveč izraz prefinjenosti; vrhunske sestavine, ujete v harmonično simfonijo okusov, ustvarjajo pravo razkošje sladkih okusov. Z lahkoto lahko rečemo, da so njihove dobrote sinonim za vrhunsko kakovost. In čeprav danes Loacker povezujemo z vrhunskimi sladkimi užitki, pa se je vse skupaj začelo veliko bolj preprosto – z majhno slaščičarno in veliko vizijo mladega slaščičarskega mojstra Alfonsa Loackerja.

    Od majhne slaščičarne do svetovno znane blagovne znamke

    Začetki družinskega podjetja Loacker segajo v leto 1925, ko je mladi slaščičarski vajenec Alfons Loacker v Italiji, v mestu Bolzano, kupil manjšo slaščičarno, kjer je kot najstnik opravljal vajeništvo. Tam je ustvaril svojo prvo »bolzansko napolitanko« – iz preprostih, naravnih sestavin in ogromno vztrajnosti so začeli nastajati posebni hrustljavi čokoladni vaflji, polnjeni z nežno kremo. Zaradi prefinjenega okusa so hitro postali sinonim za najbolj okusno sladko dobroto. A takrat si mladi Alfons še ni predstavljal, da se bo iz njegove domiselne ideje rodila ena izmed najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na svetu! Kmalu je namreč z izjemnim okusom in s premišljeno oblikovanimi pakiranji gospod Loacker navdušil in osvojil tudi hotelske in gostinske ponudnike. Njegove specialitete so postajale vse bolj priljubljene in podjetje je raslo.

    Leta 1958 pa je doživelo prvo večjo prelomnico. Alfonsu so se pri ustvarjanju pridružili še njegovi otroci – Armin, Reiner in Christine – in takrat je Loacker zablestel v vsej svoji veličini! Dvajset let pozneje je sledila nova prelomnica. Sprejeli so pogumno, drzno odločitev in svojo proizvodnjo preselili visoko v gore, in sicer v Auno di Sotto, kjer so pridobivali najboljše lokalne sestavine za izdelke. Zaradi logistike in organizacije se je mnogim ta odločitev zdela celo preveč drzna, a Armin, sin in Alfonsov naslednik, ni popustil. Verjel je, da je čisto naravno okolje naravnost popolno za ustvarjanje izdelkov najvišje kakovosti, in prav je imel. Proizvodnja v osrčju Dolomitov je postala simbol Loackerjeve zavezanosti naravi, kakovosti in trajnostnemu razvoju. Kljub začetnim dvomom je prav ta odločitev zaznamovala novo poglavje uspeha, s katerim je Loacker še dodatno utrdil svoj položaj sinonima za prefinjene okuse, ustvarjene z dušo in srcem.

    FOTO: A. Loacker Spa/AG
    FOTO: A. Loacker Spa/AG

    Skrivnost njihovega uspeha so skrbno izbrane naravne sestavine

    Le z vrhunskimi sestavinami je mogoče doseči popoln okus in teksturo, s kakršno se lahko pohvalijo le napolitanke in čokoladne specialitete Loacker. Nastajajo v proizvodnji, ki še danes leži na 1000 metrih nadmorske višine, v osrčju neokrnjene narave italijanskih Dolomitov. Pri izdelavi pa uporabljajo le najboljše naravne sestavine; hrustljave italijanske lešnike z lastnih plantaž, ki so sveže prepraženi pri Loackerju, mleko in svežo vodo z okoliških gora, visokokakovosten kakav iz Afrike in burbonsko vaniljo z Madagaskarja.

    Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, umetnih barvil in arom ter transmaščob. Na vsakem koraku v proizvodnem procesu poteka strogo preverjanje. Tako dobijo najboljši okus iz vsakega delčka sestavin. Izdelki so popolnoma naravni in ponujajo še več okusa, čeprav so zmanjšali količino sladkorja v njih.

    Pri Loackerju pozornosti ne posvečajo le okusu, ampak so tudi trajnostno naravnani. Njihova embalaža je 100-odstotno obnovljiva. S pridelovalci sestavin sodelujejo dolgoročno in neposredno, ker le tako lahko zagotavljajo najvišjo kakovost pridelkov. Lokalne skupnosti tudi izobražujejo o pridelovanju in ohranjanju okolja. Ohranjanje narave in družbena odgovornost sta vedno bila ključni vrednoti podjetja in sta za Loacker del koncepta dobrote, ki poleg dobrega okusa pomeni še veliko več.

    Loacker praznuje zavidljivih sto let!

    Loacker praznuje zavidljivih sto let. FOTO: A. Loacker Spa/AG
    Loacker praznuje zavidljivih sto let. FOTO: A. Loacker Spa/AG

    Sto let pozneje je ta okusna, kremasta in hrustljava sladka poslastica postala simbol ene izmed najbolj znanih blagovnih znamk, ki je danes prisotna v več kot sto državah in med vodilnimi na svetu v segmentu napolitank in čokoladnih specialitet. Še danes Loacker ostaja družinsko podjetje z dušo – in pogumnim srcem. V teh desetletjih se je blagovna znamka razvijala, rasla in ostala zvesta svojim vrednotam, naravnim sestavinam in trajnosti.

    Naročnik oglasne vsebine je A. Loacker Spa/AG

    Premium
    Premium
    Premium
    Več iz teme

    LoackerČokoladne napolitankečokoladaČokoladna specialiteta
    Mnenja  |  Pisma bralcev
