Copenhill: Smučišče na smetišču

V Købnhavnu, glavnem mestu Danske, stoji impozantna stavba, ki so jo ustvarili za najsodobnejšo elektrarno, ki pridobiva toplotno energijo in elektriko iz komunalnih odpadkov. Sežigalnici, ki je prava paša za oči, pravijo tudi urbana gora. Na strehi stavbe, v kateri je elektrarna, je namreč urejeno smučišče za rekreacije in druženja željne obiskovalce.

