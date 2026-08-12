Ronaldo in Georgina deset let ljubezni potrdila še s poroko

Veliki zvezdnik svetovnega nogometa Cristiano Ronaldo se je poročil s svojo dolgoletno izbranko Georgino Rodríguez. Skupno pot sta sklenila s civilnim obredom na Portugalskem, poroča BBC.

Zasebne in intimne poročne slovesnosti v Cascaisu zahodno od Lizbone se je udeležilo tudi pet njunih otrok, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz podjetja Brunswick Group, ki skrbi za Ronaldove odnose z javnostjo.

Včeraj zvečer je Ronaldo na družbenih omrežjih sledilce presenetil s fotografijo dveh rok s poročnima prstanoma. Portugalski mediji so dogodek oklicali za poroko leta in poročali, da sta partnerja zakonsko zvezo sklenila v torek, 11. avgusta, v obalnem mestu Cascais, blizu Lizbone. Objava je na instagramu v 30 minutah zbrala več kot tri milijone všečkov.

Poroka leta se je po poročanju portugalskih medijev zgodila 11. avgusta. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Par je skupaj že deset let, spoznala pa sta se v trgovini Gucci v Madridu, kjer je Rodríguezova delala, Ronaldo pa je v tistem času igral za Real Madrid. Rodríguezova je prvo srečanje opisala kot »ljubezen na prvi pogled«. V lanskem pogovoru za revijo Vogue Arabia je pojasnila, da je v družbi Ronalda skoraj takoj dobila »občutek miru in nepojasnljivo energijo«, kot da se poznata že od nekdaj.

Zaroko sta naznanila natanko leto dni pred poroko, zdajšnja nevesta pa je takrat objavila fotografijo ogromnega zaročnega prstana in v španščini zapisala: »Da. V tem in v vseh svojih življenjih.«

Ronaldo je v svoji karieri, v kateri je igral za lizbonski Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, savdski Al Nassr in portugalsko reprezentanco, dosegel že skoraj tisoč golov.

Pred kratkim je nastopil tudi na svojem šestem svetovnem prvenstvu, kar je rekord po številu nastopov na svetovnih prvenstvih v moški konkurenci. Ta rekord si deli z Argentincem Lionelom Messijem.

Rodríguezova je medtem svojo prepoznavnost v zadnjem času povečala z glavno vlogo v Netflixovi seriji z naslovom I am Georgina. Skupaj ima par na družbenih omrežjih več kot 750 milijonov sledilcev. Ob tem ima tudi naložbeni portfelj, ki vključuje modne znamke in hotelsko verigo.