Črka spomenik, ki bo opominjala na 25.671 izbrisanih

Na nekdanjem dvorišču tovarne Rog na Trubarjevi ulici 72 v Ljubljani, ki se bo s prenovo stavbe nekdanje tovarne spremenilo v nov park, Park izbrisanih, bo, tako je odločila devetčlanska komisija, po 31 letih od izbrisa skoraj 26.000 ljudi iz registra stalnih prebivalcev stal spomenik po idejni zasnovi Vuka Ćosića, Aleksandra Vujovića in Irene Woelle. Videti bo kot zgornji del črke ć, ki so jo po osamosvojitvi izbrisali iz priimkov registra prebivalstva in jo nadomestili s trdim č. Avtorji spomenik, ki naj bi ga postavili do konca letošnjega leta, vidijo kot tipografski meditativni instrument, namenjen igri, počitku in razmisleku o družbi.

V enem od pomožnih objektov nekdanjega kompleksa Rog je skoraj dve desetletji delovala Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov, pobudo za Park izbrisanih – slovenske oblasti so 26. februarja 1992 iz registra stalnih prebivalcev Slovenije nezakonito izbrisale 25.671 ljudi, med njimi 5.630 otrok –, pa so vložili z organizacijo Amnesty International Slovenija.

Od leve proti desni: Irena Woelle, Vuk Ćosić in Aleksander Vujović. Foto arhiv Rog

Kot je skupina avtorjev prvonagrajene rešitve povedala za Delo, so bili na tem, da je bila izbrana njihova rešitev, prijetno presenečeni, pravzaprav si niso mislili, da z njo lahko zares zmagajo. Pozdravljajo predvsem pogum komisije, da je izbrala njihovo precej drzno in neposredno rešitev, za katero poudarjajo, da ni neka dekorativna skulptura, tako pomensko kot materialno ni »mehka«. »Simbolno vrača izgnani črkovni znak in s tem kaže, da želi biti Ljubljana prestolnica solidarnosti in sožitja«, »ta mala črka velik spomenik multikulturni Ljubljani«, so zapisali v svojem elaboratu.

Črko Ć so izbrali iz fonta Times New Roman, ki jo navajajo kot font birokratskih dokumentov in tega obdobja, kot pisavo izbrisa. Foto arhiv avtorjev

»V tem spomeniku vidimo civilizacijski premik. Vsak od nas ima koga od sorodnikov, prijateljev, sosedov ali znancev, ki je bil direktno tarča bolj ali manj militantnega nacionalizma, tako da smo se pri ideji za spomenik hitro strinjali. Nismo želeli, da bi z njim popravljali krivice, ravno nasprotno, tudi v materialu smo želeli, da bi bil to trajen opomin, češ, taki smo, tako razmišljamo kot družba,« je povzel Vuk Ćosić. Kot je dodala Irena Woelle, bo zanimivo opazovati življenje spomenika, saj so prepričani, da ponuja obilo možnosti za dialog. »Ker bo spomenik stal, to pomeni, da tema iz javnosti ne bo izginila,« je prepričana.

Na natečaj je prispelo dvanajst predlogov. Drugo nagrado je komisija dodelila Primožu Puglju, tretjo nagrado pa si delita dve ustvarjalni ekipi, in sicer Cveto Kunešević in Zoran Srdić ter Neža Mekota in Anže Sekelj. Idejne rešitve so še do 8. marca letos na ogled v atriju ljubljanske Mestne hiše, razstava je eden od dogodkov, ki zaznamujejo 31. obletnico nezakonitega izbrisa.