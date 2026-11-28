»Naročnika sta zadovoljna, in ko prideš tja na obisk, je res lepo. Ko sem spet pogledala načrte idejne zasnove, so zelo podobni, kot je zdaj videti že zgrajena hiša. To je, na žalost, prava redkost. Kot arhitekt si nekaj zamisliš, potem pa se med gradnjo vse skupaj spremeni, zaradi pomanjkanja denarja, izvedbe ali česa drugega. Pri tem projektu pa je bilo razen manjših kosov pohištva, ki smo jih zamenjali, vse izvedeno tako, kot smo si zastavili,« pripoveduje arhitektka Sanja Premrn o pritlični hiši nad Ajdovščino, ki jo je zasnovala za prijatelja. Prijatelja sta si želela manjšo pritlično hišo. Ker nimata otrok, nista potrebovala dodatnih ločenih prostorov zanje, ker sta športno aktivna, pa je bil zelo pomemben prostor za shranjevanje športne opreme, ki je hkrati tudi shramba. Zato so ...