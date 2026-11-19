Ne glede na to, ali želite nadgraditi pisarniški paket, namestiti Windows 11 Pro ali opremiti več računalnikov, je zdaj pravi čas za prihranek. Office 2024 Pro Plus je na voljo že za 22,27 EUR, Windows 11 Pro pa stane samo 13,55 EUR. Dodatne prihranke ponujajo tudi izbrani paketi programske opreme in nakupi večjih količin licenc.

Office 2024 Pro Plus že za 22,27 EUR!

Zakaj bi za vsakodnevna pisarniška opravila plačevali več, če lahko Office 2024 Pro Plus dobite po precej nižji ceni? Za samo 22,27 EUR dobite dostop do ključnih namiznih aplikacij, med drugim Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka in Accessa. Ne glede na to, ali pripravljate dokumente, urejate preglednice ali ustvarjate predstavitve, Office 2024 ponuja orodja, ki jih potrebujete. Plačilo je enkratno, brez ponavljajoče se naročnine, zato je to zanimiva izbira za uporabnike, ki imajo raje enkraten strošek.

Za tiste, ki potrebujejo licence za več računalnikov, so na voljo še ugodnejše cene na posamezno napravo:

Ponudba Office – črno-petkove cene

Windows 11 Pro že za 13,55 EUR

Windows 11 Pro je namenjen uporabnikom, ki poleg osnovnih funkcij sistema Windows potrebujejo tudi dodatna orodja za delo in upravljanje računalnika. Med njimi so šifriranje BitLocker, oddaljeno namizje (Remote Desktop), Hyper-V in Windows Sandbox, funkcija Snap Layouts pa omogoča bolj pregledno razporejanje odprtih oken in lažje večopravilno delo. Licenca za en računalnik je v okviru akcije na voljo za 13,55 EUR. Za tiste, ki opremljajo več naprav, so na voljo tudi paketi z več ključi.

Ponudba Windows – črno-petkove cene

Kombinirani paketi Windows in Office

Za uporabnike, ki želijo hkrati urediti operacijski sistem in pisarniško programsko opremo, so na voljo tudi kombinirani paketi Windows + Office. Z uporabo kode za popust SKK62 lahko izbirate med naslednjimi ponudbami:

Takšni paketi so lahko priročna izbira pri nakupu novega računalnika ali nadgradnji obstoječe opreme.

Nižja cena pri nakupu večjega števila licenc

Za podjetja, IT-oddelke in uporabnike, ki upravljajo več računalnikov, so na voljo tudi ponudbe za večje količine licenc. Pri nakupu več ključev je cena posamezne licence nižja. Pri Windows 11 Pro se lahko spusti na 7,50 EUR na ključ.

Izbrane ponudbe za večje količine:

Takšne količinske ponudbe so lahko zanimive predvsem za podjetja in organizacije, ki programsko opremo potrebujejo za več delovnih postaj.

Še več ponudb programske opreme

V Keysoffovi črnopetkovi ponudbi so tudi orodja za delo z dokumenti, varnostno kopiranje, zaščito naprav in upravljanje računalnika. Za naslednje izdelke ni potrebna dodatna koda za popust:

Zakaj izbrati Keysoff?

Keysoff ima na platformi Trustpilot oceno 4,8 od 5, ki temelji na 1.529 uporabniških mnenjih. Programska oprema je dostavljena v digitalni obliki, produktni ključi pa običajno prispejo po e-pošti v nekaj minutah po plačilu, skupaj z navodili za aktivacijo. Stroškov dostave ni, uporabnikom pa je za pomoč pred nakupom in po njem na voljo podpora 24 ur na dan.

Na posameznih straneh izdelkov so objavljene tudi informacije o licencah in aktivaciji, zato lahko kupci pred naročilom preverijo pogoje za izbrani izdelek.

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