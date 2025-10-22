Čudežna voda z Rožnika, zdravilna ali nevarna?

V nadaljevanju preberite tudi:

Kdor pozna šišensko ulico Pod hribom, ki je nekakšna bližnjica z Večne poti na sredino Vodnikove ceste, mu gotovo ni neznan ovinek, pogosto zaparkiran z avtomobili, vozički in kolesi. Vsi so tam z določenim namenom. V prazne steklenice, kanistre, cisterne ali samo bidone si natakajo vodo, ki z Rožnika priteče »na moč zdravilna«. Ali kot je bila prepričana Ljubljančanka, ki je iz svojega avtomobila ravno takrat pod cev postavljala rabljene steklenice Radenske: »To je živa voda. Tista, ki priteče iz pipe, pa je mrtva.«

A te vode ne nadzira nihče. Vsaj najbolj pristojni ne. V ljubljanskem podjetju Vodovod - Kanalizacija so poudarili, da vode z izvirom pod Šišenskim hribom in iz drugih izvirov v okolici Ljubljane, ki niso del javne preskrbe s pitno vodo, niso vključene v sisteme varne preskrbe z živili. V Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa občanom svetujejo, da ne pijejo vode iz nepreverjenih virov v naravi, saj ob morebitni mikrobiološki ali fizikalno-kemični onesnaženosti tvegajo okužbo ali zastrupitev.