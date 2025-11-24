Čudežna zdravila za hujšanje ali le začasen obliž za debelost

Zdravilo Mounjaro, ki vsebuje tirzepatid, je postalo eno bolj priljubljenih zdravil za hujšanje, saj študije kažejo, da lahko uporabniki izgubijo povprečno dvajset odstotkov telesne teže po približno letu zdravljenja. Nova analiza klinične raziskave Surmount-4 pa ugotavlja, da se številne koristi zdravila hitro zmanjšajo, ko bolniki zdravljenje prekinejo.

Po enem letu brez zdravila je 82 odstotkov udeležencev ponovno pridobilo vsaj četrtino izgubljene teže, pogosto pa so se poslabšali tudi krvni tlak, raven »slabega« holesterola, glukoza v krvi in obseg pasu. Strokovnjaki pravijo, da takšni rezultati niso presenetljivi, saj se s ponovnim pridobivanjem teže povečajo tudi kardiometabolna tveganja, navaja Guardian.

Jane Ogden, profesorica na Univerzi v Surreyju, opozarja, da zdravila za hujšanje ne ustvarijo nujno trajno zdravih prehranskih ali gibalnih navad. Ko ljudje zdravljenje prekinejo, se pogosto vrnejo tudi stare navade, s tem pa izginejo tudi koristi za srce in presnovo.

Farmacevtska tekma

Mounjaro je sicer v sorodu z drugim zelo razširjenim zdravilom za hujšanje — Ozempicom, ki vsebuje semaglutid. Obe zdravili delujeta na hormone, ki vplivajo na apetit in krvni sladkor, zato sta med ključnimi terapijami za zdravljenje debelosti in sladkorne bolezni. S tem sta tudi v središču tekmovanja med proizvajalcema, ameriškim Eli Lilly (Mounjaro) in danskim Novom Nordiskom (Ozempic).

Pri Novu Nordisku so se ta teden znašli pod dodatnim pritiskom. V dveh obsežnih študijah so namreč ugotovili, da tablete Ozempica niso upočasnile napredovanja Alzheimerjeve bolezni, kar je povzročilo občuten padec delnic, v zgodnjem trgovanju za več kot deset odstotkov, poroča Guardian. Podjetje je sicer v zadnjih letih močno zraslo zaradi povpraševanja po semaglutidu, a hkrati izgublja del svoje tržne prednosti.

Na drugi strani ameriški konkurent krepi svoj položaj. Podjetje, ki je razvilo tirzepatid, je prejšnji teden kot prvi proizvajalec zdravil v ZDA doseglo tržno vrednost enega bilijona dolarjev. Obe podjetji pa intenzivno razvijata tudi tabletne oblike zdravil proti debelosti, ki bi lahko postale dostopnejše in cenejše od injekcij.

Strokovnjaki medtem poudarjajo, da dolgoročno ohranjanje koristi zdravljenja zahteva vzdrževanje telesne teže s spremembami življenjskega sloga, saj se sicer pozitivni zdravstveni učinki hitro zmanjšajo.