Čudežni otrok iz Neaplja

Lani so v Nacionalnih galerijah Barberini Corsini v Rimu postavili razstavo Caravaggievih del, kakršna se zgodi morda enkrat na vsako generacijo, kar se je hitro pokazalo v razprodanih vstopnicah. Letos ji sledi razstava, ki sega v isti izsek umetnostne zgodovine, v čas izoblikovanja baroka, a s prvim imenom inovacij v kiparstvu in arhitekturi: z Gianom Lorenzom Berninijem, »čudežnim otrokom« iz Neaplja, ki je dolgo kariero zgradil domala izključno v Rimu, kjer je uspehe in kak spodrsljaj žel s papeškimi naročili.

Tudi tokrat so v ospredju vezi umetnika z rodbino Barberini, v prvi vrsti z Maffeom Barberinijem, bolj znanim v vlogi papeža Urbana VIII. Že lani smo ga kot eno ključnih osebnosti ob vzniku rimskega baroka iz oči v oči srečali na Caravaggievem portretu.