    PREMIUM   D+   |   Zanimivosti

    Cunami Epstein na norveškem dvoru:bo Mette-Marit še lahko kraljica?

    »Napake v presoji« tresejo norveško družbo in diplomacijo. Na stotine intimnih in čustvenih elektronskih sporočil iz let 2011–2014.
    Skoraj polovica norveškega prebivalstva meni, da Mette-Marit (druga z leve zgoraj) ne more več postati kraljica, ko bo Haakon zasedel prestol. FOTO: Lise Aserud Afp
    Skoraj polovica norveškega prebivalstva meni, da Mette-Marit (druga z leve zgoraj) ne more več postati kraljica, ko bo Haakon zasedel prestol. FOTO: Lise Aserud Afp
    Tanja Jaklič
    11. 2. 2026 | 14:00
    5:55
    Že nekaj dni je jasno, da je Jeffrey Epstein sledi pustil močne sledi tudi na Norveškem, natančneje kar na norveškem dvoru. Norveška princesa Mette-Marit, ki je poročena s kronskim princem Haakonom, se je Norvežanom že globoko opravičila za prijateljstvo s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, potem ko so prejšnji teden objavljeni dokumenti razkrili, da sta si tri leta izmenjevala precej osebna sporočila.  Bodoča norveška kraljica je na kraljevsko pot stopila leta 2001, ko se je poročila s kronskim princem Haakonom, v zakon pa pripeljala tudi sina iz prejšnje zveze Mariusa. Mater samohranilko brez plemiškega porekla so Norvežani sprejeli za svojo, nova družina pa se je povečala s hčerjo Ingrid Alexandro in sinom Sverrom Magnusom. Tudi norveški premier Jonas Gahr Stoere se ...
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

    Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
    Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
    Novice  |  Slovenija
    Nadomestilo za invalidnost

    Izračun pokojnine v primeru 18.750 oseb »velika sramota«

    Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne predvideva ponovnega odmerjanja nadomestila za invalidnost.
    10. 2. 2026 | 13:43
    Šport  |  Zimski športi
    Zlata kolajna

    Slovenija Air znova pristal na Olimpu (FOTO)

    Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so prepričljivo zmagali na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Šport  |  Tenis
    Doha

    Novak Đoković zaradi utrujenosti ostaja doma

    Srbski teniški as je odpovedal nastop na turnirju serije ATF 500 v Dohi, saj je zaradi nastopov na odprtem prvenstvu Avstralije preveč utrujen.
    11. 2. 2026 | 14:22
    Kultura  |  Oder
    Slovo

    Umrla je Mojca Kreft

    Poslovila se je dramaturginja in teatrologinja, nekdanja umetniška vodja Lutkovnega gledališča Ljubljana.
    11. 2. 2026 | 14:08
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg dela

    Ne le minimalne, dvignile se bodo skoraj vse plače, preverite za koliko

    Pri Manpower Slovenija so izvedli raziskavo o trendih na trgu dela. Med drugim delodajalci napovedujejo zvišanje plač in porast v zaposlovanju.
    11. 2. 2026 | 14:02
    Magazin  |  Zanimivosti
    Po razkritju dokumentov

    Cunami Epstein na norveškem dvoru:bo Mette-Marit še lahko kraljica?

    »Napake v presoji« tresejo norveško družbo in diplomacijo. Na stotine intimnih in čustvenih elektronskih sporočil iz let 2011–2014.
    Tanja Jaklič 11. 2. 2026 | 14:00
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Najpogostejše težave sezonskih podjetij

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
