Umrl je D’Angelo, legenda neo-soula in štirikratni dobitnik grammyja

Sloviti R&B in soul pevec D'Angelo, rojen kot Michael Eugene Archer, je v 51. letu starosti izgubil boj z rakom, piše BBC. Vest o smrti pevca je javnosti sporočila njegova družina. V izjavi so zapisali, da priljubljeni pevec za seboj pušča »zapuščino izjemno ganljive glasbe«, ter pozvali oboževalce, naj praznujejo dar, ki ga je zapustil svetu.

D’Angelo je bil eden ključnih ustvarjalcev neo-soula, zvrsti, ki združuje R&B s hiphopom, jazzom in funkom. Njegova kariera se je začela v 90. letih z uspešnim debitantskim albumom Brown Sugar, preboj pa je dokončno dosegel z albumom Voodoo (2000), ki mu je prinesel dva grammyja in kritiško priznanje.

Po letih težav z alkoholizmom in hudi prometni nesreči leta 2005 se je na sceno vrnil šele leta 2014 z družbenopolitično obarvanim albumom Black Messiah, ki je nastal ob protestih po smrti Michaela Browna in Erica Garnerja. Album je prejel grammyja za najboljši R&B album leta 2016.

Nezamenljivi glasbeni pečat

Ob novici o smrti so se mu poklonili številni glasbeni kolegi, med njimi Doja Cat, Missy Elliott, Jennifer Hudson, Jill Scott in Tyler the Creator, ki je zapisal, da je bil D’Angelo »del njegovega glasbenega DNK«. DJ Premier, ki je z njim sodeloval pri pesmi Devil’s Pie, je spomnil na številne skupne trenutke in zapisal: »Zelo te bom pogrešal. Ljubim te, kralj.«

D'Angelo se je z glasbo začel ukvarjati že kot otrok – samouki pianist, sin duhovnika iz Richmonda v Virginiji, je že pri 18 letih trikrat zapored zmagal na legendarnem natečaju v harlemskem Apollo Theatru. Kasneje je sodeloval z Lauryn Hill, skupino The Roots in drugimi velikimi imeni.

V zadnjih letih je D'Angelo v studiu sodeloval z Raphaelom Saadiqom pri snemanju svojega četrtega albuma, ki pa ga ni dočakal.