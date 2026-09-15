Dama v modrem povzroča kulturne bitke

Od skulptur, ki na Trafalgarskem trgu v Londonu začasno zasedajo četrti podstavek, pričakujejo, da ne bodo ostale neopažene. Tudi tokrat je tako, ko po podstavku, za katerega se že skoraj dvesto let ne morejo dogovoriti, komu bi pripadel trajno, koraka temnopolta Dama v modrem Newyorčanke Tschabalale Self.

Eden od znanih kritikov se je vanjo zaljubil na prvi pogled, s konservativnega brega pa so prišle oznake »grda, ideološka DEI umetnost« in »prebujenska skulptura«.

Tschabalala Self v slikah, kolažih, kiparstvu in tekstilu raziskuje reprezentacijo temnopoltih teles, zlasti ženskih, ter vprašanja identitete, spola, seksualnosti in družbenih stereotipov.

Dama v modrem, izvirno Lady in Blue, je že šestnajsti monumentalni kip, ki mu je pripadla čast izpostavitve na enem od najprepoznavnejših londonskih trgov. Tokratna predstavnica temnopoltega dela človeštva samozavestno, optimistično koraka nad trgom, ki je bil izoblikovan v 19. stoletju in je s stebrom admirala ­, spomeniki kralju, generalom in admiralom ter veličastnimi bronastimi levi zimzelen simbol britanske imperialne in kolonialne ­zgodovine.

Tschabalala Self, ki je najbolj znana prav po upodobitvah temnopoltih ženskih figur, si je v soočenju s to preteklostjo zamislila sodobno temnopolto žensko v smislu vsakdanje predstavnice vseh žensk. »Želela sem pozornost vseh usmeriti v prihodnost,« je po pisanju CNN povedala pred odkritjem kipa. »Menim, da ni dovolj spomenikov, ki govorijo o skupni prihodnosti, ki je pred nami.«

Dama v modrem je že šestnajsti monumentalni kip, ki mu je pripadla čast izpostavitve na četrtem podstavku.

Kot udar strele

Zanimiv odziv na njen kip je opisal znani Guardianov kritik Jonathan Jones. Zapisal je, da so ga uradni govori pred odkritjem dolgočasili. Zveneli so mu kot sovjetska propaganda. Ko je pregrinjalo zdrsnilo s kipa, se je v Damo v modrem instantno zaljubil. »Zadelo me je kot udar strele,« je zapisal.

Kaj lahko takšen kip prispeva k boju proti novodobnemu rasizmu? »Če preprosto postavimo pozitivno podobo temnopolte ženske, s tem ne bomo utišali rasistov; morda jim bomo celo ponudili novo grozljivo temo za kulturne vojne. Toda dosežek Tschabalale Self presega dobre namene. Na delo lahko gledate kot na zapeljiv in duhovit komentar našega velikega, čudovitega, večkulturnega sveta. Lahko pa Damo v modrem preprosto estetsko sprejemate kot izjemno skulpturo, ki ji uspe združiti več umetnostnih zgodovin ter četrti podstavek napolniti s humorjem, igrivostjo in življenjem. To je karnevalska mojstrovina,« je zapisal.

Tokratna predstavnica temnopoltega dela človeštva samozavestno koraka nad trgom, izoblikovanim v 19. stoletju, ki je simbol britanske imperialne in kolonialne zgodovine. Foto Justin Tallis/AFP

Med negativnimi kritiki je Cal Revely-Calder za Daily Telegraph zapisal, da je kip preveč enostaven. Meni, da če vsakdanjo žensko povečaš na okoli pet metrov in jo postaviš visoko na podstavek, deluje prav tako herojsko in dolgočasno kot generali in kralj Jurij IV.

Voditeljica londonskih konservativcev Susan Hall, protikandidatka Sadiqa Khana na županskih volitvah leta 2024, je kip na omrežju x označila za grozen in se vprašala, zakaj na četrtem podstavku ne bi stal »pravi kip«. Njena kritika se navezuje na konservativni pritisk, da naj bi na podstavku pristal trajen spomenik, denimo pokojni kraljici Elizabeti II.

Na skrajno desni poziciji so v podkastu Lotus Eaters (Lotofagi),­ za katerega youtube navaja, da ima približno 600.000 naročnikov, kip označili za »grdo, ideološko DEI umetnost« in »prebujensko skulpturo«. Če si belopolt moški, moraš za to, da dobiš kip, umreti v zgodovinski bitki, upodobljena ženska pa ni naredila ničesar, menijo.