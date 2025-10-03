Poglejte si najlepšo arhitekturo v Sloveniji

Danes je dan arhitektov, ki je letos posvečen časovni dimenziji urejanja prostora pod naslovom »2075« oziroma dolgoročnemu razmišljanju o prostorskem razvoju – kaj od današnjih mest bo še vedno tu čez pol stoletja, kako se stavbe in mesta starajo in kako se lahko ves čas prilagajajo nepredstavljivemu.

Dan arhitektov Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) zaznamuje s podelitvijo stanovskih priznanj za presežke v slovenski arhitekturi, krajinski arhitekturi in prostorskemu načrtovanju (vsako drugo leto) – z zlatim in platinastim svinčnikom ter nazivom častni član 2025. S tem promovira kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dviga zavest o kakovostnem prispevku h grajenju lokalnega okolja.

Letos so zlate svinčnike za odlično realizacijo prejeli trije projekti, katerih zgodbe smo že podrobneje predstavili:

Hiša nad mestom

Hiša nad mestom v Ljutomeru FOTO: Vid De Gleria

Alpski hiši

Alpski hiši nad jezerom Jasna v Kranjski Gori FOTO: Jože Suhadolnik

Pokopališče Ankaran

Pokopališče Ankaran FOTO: Jaka Ivančič

Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja 2025 je prejela Cesta španskih borcev, ki je po utemeljitvi ZAPS lahko kot primer, kako se temeljito lotiti v socialnem, prostorskem in ekonomskem smislu zahtevne naloge. Projekt vključuje niz zelo aktualnih tematik od tega, kako reševati degradiran avtorski urbanizem in arhitekturo socialnega naselja na robu mesta (in družbe), vprašanja prometa, odprtega prostora in zelene infrastrukture ter ekologije do vprašanj lastništva in odgovornosti do skupnosti ter kako v proces načrtovanja vključiti zelo specifično in heterogeno strukturo tamkajšnjih prebivalcev.

Z nazivom častne članice ZAPS so odlikovali prostorsko načrtovalko izr. prof. dr. Kaliopo Dimitrovska Andrews, s platinastim svinčnikom 2025 pa arhitekta Milana Zdravka Kovača in Petra Kerševana (1938-2024), ki sta zaznamovala slovenski in mednarodni prostor z odgovornim, etično naravnanim delom. »Poleg številnih projektov po svetu sta opozarjala na pereče urbanistične izzive Ljubljane – od tržnice do Potniškega centra – ter predlagala alternativne rešitve, ki so izhajale iz potreb skupnosti. S kritikami sta krepila javno razpravo o kakovostnem prostoru in varstvu dediščine,« je zapisano v utemeljitvi.

Platinasti svinčnik 2025 je prejela Srednja zdravstvena šola v Ljubljani Jurija Kobeta in sodelavcev, zgrajena leta 1998, ki združuje urbano merilo, odprte zelene prostore in notranjo vertikalno avlo. Osrednji volumen s predavalnico, zbornico in knjižnico se s svojo transparentnostjo odpira v mesto, fasada pa povzema arhitekturne motive Ljubljane. »Zgradba danes odlično deluje, je funkcionalno in oblikovno aktualna, brezčasna in s svojo premišljeno urbanistično zasnovo mestotvorna arhitektura,« so prepričani na ZAPS.