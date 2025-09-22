Dan brez avtomobila z brezplačnimi dogodki za otroke

Zaključek tedna mobilnosti tudi v Sloveniji zaznamujemo z dnevom brez avtomobila. Tako bodo danes po številnih mestih za promet zaprte ulice, s čimer občane spodbujajo, da se vsaj na ta dan na pot namesto z avtomobilom odpravijo na bolj trajnosten način – peš, s kolesom ali javnim prevozom.

Številne občine po Sloveniji bodo prebivalcem omogočile brezplačno uporabo javnega mestnega potniškega prometa. V Ljubljani bosta brezplačna tako vožnja z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa kot parkiranje na parkiriščih P + R. Mestne avtobuse bo med drugim mogoče brezplačno uporabljati v Kopru in Mariboru.

V Ljubljani so predvidene tudi zapore nekaterih cest, med drugim bo spremenjen prometni režim na Cesti slovenskih kmečkih uporov, ki vodi na Ljubljanski grad. Obiskovalce na občini pri tem pozivajo k trajnejši izbiri dostopa do gradu po kateri izmed pešpoti ali s tirno vzpenjačo.

Z dnevom brez avtomobila bodo letošnje aktivnosti v okviru tedna mobilnosti sklenili tudi v Novem mestu, kjer brezplačno uporabo mestnih avtobusov prek pametnega sistema Sitium omogočajo ves september. V Velenju bodo dan zaznamovali z zaprtjem Rudarske ceste, kjer bodo ves dan potekale športne in kulturne aktivnosti za vse generacije, s posebnim poudarkom na otrocih in mladostnikih. Na Ptuju pa bodo, da bi razširili območje za pešce v starem mestnem jedru, tudi letos za avtomobilski promet zaprli Slomškovo ulico.

Ponedeljkovo dogajanje na Krekovem trgu

16.00–17.00 Delavnice (Pionirski dom, Mala ulica, Center Rog, Zavod Varna pot, Hiša EU) 16.30–16.50 Koncert Moj band (Pionirski dom) 17.00–17.45 Sapramiška (Lutkovno gledališče Ljubljana)

V ospredju letošnjega evropskega tedna mobilnosti, ki velja za osrednjo kampanjo evropske komisije za spodbujanje čistega in trajnostnega prevoza, je bila tema zagotavljanje mobilnosti za vse skupine prebivalcev. Veliko ljudi se namreč sooča z visokimi stroški prevoza ali pomanjkanjem prevoznih možnosti, to pa omejuje njihov dostop do delovnih mest, izobraževanja, zdravstvenih storitev in drugih ključnih dejavnosti. V Sloveniji se je kampanji letos aktivno pridružilo tudi 135 občin, v katerih se je zvrstilo več kot 800 različnih aktivnosti in dogodkov.

V prestolnici dve prireditvi

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo danes prireditev Oviratlon – triatlon z ovirami, s katerimi se osebe s telesnimi omejitvami srečujejo v vsakdanjem življenju. Dogodek poteka do 17. ure.

Na Krekovem trgu pred Lutkovnim gledališčem pa bo med 9.30. in 18. uro potekal pester program prireditve Parkirišče/Gledališče/Igrišče: delavnice v izvedbi Male ulice, Pionirskega doma, Centra Rog, spretnostni poligon v izvedbi Zavoda Varna pot, lutkovna predstava Sapramiška v izvedbi Lutkovnega gledališča Ljubljana ter koncert Moj band v izvedbi Pionirskega doma.

V Mestni občini sporočajo, da z današnjim zaprtjem Krekovega trga želijo meščankam in meščanom predstaviti različno rabo prostora, ki bo na Krekovem trgu možna po ureditvi osrednje tržnice s pripadajočo podzemno garažo.