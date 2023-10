DAN PR: Pregled odličnih praks v luči izrednih dogodkov

Druga različica prireditve je namenjena letnemu pregledu novosti na področju odnosov z javnostmi in odličnih komunikacijskih praks v preteklem letu. Organizator, Marketing magazin, dogodek priporoča vsem, ki se ukvarjajo s komuniciranjem.

Priznani komunikatorji bodo predstavili nekatere osrednje projekte minulega leta v Sloveniji in svetu s področij upravljanja sprememb, komuniciranja družbeno odgovornih projektov, upravljanja dogodkov, kriznega, digitalnega in internega komuniciranja. Predavanja potekajo v izredno dinamičnem slogu, vsebine so predstavljene hitro in razumljivo.

Programska vodja Dneva PR je strokovnjakinja za komuniciranje Katja Krasko Štebljaj in je ob tem poudarila: »Kot programska vodja sem želela, da bi Dan PR resnično ponudil pregled odličnih praks vsega, kar je našo družbo zaznamovalo v preteklem letu – od katastrofalnih poplav, krize zdravstva, pojava novih tehnologij do padca zaupanja v znanost. Poseben cilj pa je bilo v 8-urno ‘skoncentrirano kapsulo’ Dneva PR spraviti široko paleto vej odnosov z javnostmi, kar je poseben čar te vede.«

Na odru Festivalne dvorane bodo med drugim govorili Jurij Zrnec, Ivo Boscarol, Janez Polajnar, dr. Dejan Verčič, Anja Rebek, Vid Habjan in Maša Puklavec.

Igralci so odlični komunikatorji

Kaj se lahko od njih in ultramaratonske discipline gledališkega odra naučimo o komuniciranju? V osrednjem pogovoru z naslovom »Drama kot način življenja« bo govor vse od osebne blagovne znamke do komuniciranja s publiko. Z Jurijem Zrnecem, enim od najbolj priljubljenih slovenskih igralcev in umetnikom številnih talentov, se bo pogovarjal Jernej Pristov, vodja službe za odnose z javnostmi Slovenskega narodnega gledališča Drama.

Težko si zamislimo Pipistrel brez Iva Boscarola in obratno

Ivo Boscarol, ustanovitelj in solastnik skupine družb Pipistrel, bo v pogovoru z Ireno Pavčič, ustanoviteljico komunikacijske agencije IPPR, govoril o poistovetenju dveh blagovnih znamk (Pipistrel vs Ivo Boscarol), upravljanju sprememb in dogajanju v zadnjem letu.

Na krilih Luke Dončića do globalne prepoznavnosti Slovenije

Teksas čuti Slovenijo – na igrišču in na poslovnih prireditvah v Dallasu. V »športnem duhu« je naš športni virtuoz Luka Dončić postal most, ki je v projektu Texas Feels Slovenia združil kar sedem partnerjev. V ozadje ustvarjanja priložnosti za povezovanje slovenskih in ameriških podjetij preko promocijskih dejavnosti bodo obiskovalce popeljale Anja Rebek, direktorica agencije FABulatorij, Maša Puklavec, vodja globalnega komuniciranja pri STO, in Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje investicij pri javni agenciji SPIRIT Slovenija.

Sila narave. SIla človeštva

Hidrolog Janez Polajnar z Agencije RS za okolje (ARSO) bo glede na katastrofalne poplave na začetku avgusta predstavil, kako v mirnem tonu sporočati o nevarnostih vremena in uničujočem delovanju voda, ko so njihova sporočila takoj v soju žarometov, prebivalci pa imajo na voljo le nekaj ur, da se pripravijo na najhujše, ter kako spremembe, vremenske razmere in strah vplivajo na komunikacijo pred in med katastrofo ter po njej.

Pravijo, da je zavedanje problemov pol rešitve

Na okrogli mizi z istim naslovom bo Jernej Smisl, direktor korporativnega svetovanja v Pristopu, gostil zanimive tuje sogovornike iz različnih industrij, med drugim vodjo trga v podjetju IKEA Casa Lachaerta in Zoro Ilic, vodjo oddelka za pravne in zunanje zadeve v regiji Adria iz podjetja BAT (British American Tobacco). Govorili bodo o primerih kriznega komuniciranja ter njihovih odzivih na situacije, ki so jih doživeli v času svojih profesionalnih karier v multinacionalkah.

Izbor letošnje rdeče niti dogodka je spodbudilo branje knjige Komunikacijska odličnost: kako razvijati, upravljati in voditi izjemno komuniciranje, ki zajema delo mednarodnih strokovnjakov, med katerimi je tudi dr. Dejan Verčič. Zato ni naključje, da nam bo prav on na Dnevu PR predstavil 9 paradoksov odličnega komuniciranja.

Vse, kar morate o komuniciranju in odnosih z javnostmi vedeti na enem mestu. Prijave za Dan PR so že odprte. Preverite druge govorce in se prijavite tukaj.

Naročnik oglasne vsebine je Medijski Partner d.o.o