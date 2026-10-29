31. oktober – dan reformacije ali noč čarovnic? Kako so odgovorili mimoidoči?

To soboto bomo v Sloveniji praznovali dan reformacije, državni praznik, ki ga uradno zaznamujemo od leta 1992. Nekateri mladi ga povezujejo predvsem z nočjo čarovnic in zabavami, drugi v njem prepoznajo pomemben del slovenske kulturne in jezikovne zgodovine. Na ljubljanskih ulicah smo preverili, kaj mimoidoči vedo o prazniku, ki nas spominja na začetke slovenskega knjižnega jezika.

»Dan reformacije,« je bil eden od odgovorov na vprašanje, kaj praznujemo 31. oktobra. Med ljudmi smo naleteli tudi na precej natančnejša pojasnila. Špela je praznik povezala z obletnico prve tiskane slovenske knjige, študentka Karin s Primožem Trubarjem, upokojenec Leopold pa je omenil Abecednik in Katekizem. Njihovi odgovori so pokazali, da se nekateri mimoidoči še spomnijo ključnih osebnosti in del, povezanih z razvojem slovenskega knjižnega jezika.

Drugi so bili manj prepričani. Dijaka Jan in Alma nista vedela, za kateri praznik gre, sklepala sta le, da je državni praznik. Tudi Tinkara ni znala natančno odgovoriti, omenila pa je tako dela prost dan kot noč čarovnic. Grega iz Brnika se je spomnil, da nam 31. oktobra ni treba v službo, Tim pa je sicer poznal ime praznika, vendar ni znal pojasniti njegovega pomena.

Pri nekaterih je prišlo tudi do zamenjave datumov. Žiga iz Ljubljane je omenil dan spomina na mrtve, ki ga zaznamujemo 1. novembra, dan po dnevu reformacije. Rebeka iz Kopra pa je vedela, da gre za pomemben kulturni praznik, čeprav se ni spomnila podrobnejše razlage.

Na ljubljanskih ulicah smo preverili, kaj mimoidoči vedo o prazniku, ki nas spominja na začetke slovenskega knjižnega jezika. FOTO: Blaž Samec

Začetki slovenske književnosti

Dan reformacije praznujemo v spomin na reformacijsko gibanje v 16. stoletju, ki je pomembno vplivalo tudi na razvoj slovenskega knjižnega jezika. Primož Trubar je leta 1550 izdal Katekizem in Abecednik, prvi tiskani knjigi v slovenščini. Z njima je postavil pomembne temelje slovenske književnosti in širjenja pisane besede v slovenskem jeziku.

V Sloveniji je 31. oktober državni praznik in dela prost dan. Prav to je bilo za nekatere mimoidoče tudi najlažje prepoznavno dejstvo, medtem ko so drugi znali navesti zgodovinske povezave praznika.

Na zadnji oktobrski dan se vse bolj opazno uveljavlja tudi noč čarovnic, ki jo spremljajo izrezljane buče, kostumi in zabave. Čeprav ne gre za slovenski državni praznik, je postala prepoznaven del jesenskega dogajanja.

Dan reformacije in noč čarovnic imata različni ozadji, vendar si delita isti datum. Prvi je povezan z verskimi in kulturnimi spremembami v 16. stoletju ter razvojem slovenskega jezika, druga pa predvsem z običaji in zabavo. V odgovorih mimoidočih sta se tako pokazali dve precej različni predstavi o zadnjem oktobrskem dnevu.