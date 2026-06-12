Darila državi: italijanski krožnik, madžarska sova in vreča babnopoljskega mraza

Petintrideset let, pet šefov države in več kot dva tisoč daril.­ Čeprav so jih prejeli nekdanji predsedniki in sedanja predsednica Nataša Pirc Musar, so to v resnici darila državi, sporoča razstava, ki so jo ta teden odprli v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije ­(MNSZS), in na svojevrsten način pripovedujejo zgodbo o slovenski državnosti, diplomaciji in funkciji predsednika države. Na ogled je do 6. decembra.

Na razstavi, ki so jo ob 35-letnici samostojne Slovenije zasnovale Monika Kokalj Kočevar, Irena Ribič in Nataša Strlič, je na ogled le slaba desetina daril, ki so jih nekdanji predsedniki in sedanja predsednica prejeli doslej. Muzej za novejšo zgodovino je prvo zbirko prevzel v hrambo leta 2002, od predsednika Milana Kučana, dvajset let pozneje so prevzeli darila Janeza Drnovška in Danila Türka, predlanskim še Boruta Pahorja. To je bilo tudi izhodišče za razstavo, kakršne niso pripravili od leta 2002, ko so dobili darila prvega slovenskega predsednika in se je pomenljivo imenovala Od brezove metle do srebrnega krožnika.