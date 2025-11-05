David Beckham je po več kot 20 letih čakanja postal vitez

Kralj Karel III. je v torek podelil viteški naslov legendarnemu britanskemu nogometašu Davidu Beckhamu za njegove zasluge v nogometu in britanski družbi, piše BBC. Nogometaša so na podelitvi spremljali žena Victoria Beckham, ki bo odslej nosila naziv lady, in Beckhamova starša Ted in Sandra.

»Ne bi mogel biti bolj ponosen. Vsi vedo, kakšen patriot sem – rad imam svojo državo,« je ob slovesni umestitvi dejal Beckham in dodal, da je bila britanska monarhija vedno pomembna njegovi družini. Zvezdnik je naziv oficirja Redu britanskega imperija (OBE) prejel že leta 2003, zato je bilo le vprašanje časa, kdaj bo postal tudi vitez.

»Odraščal sem v revnem delu vzhodnega Londona. Vedno sem si želel postati profesionalni nogometaš. Zdaj stojim v gradu Windsor ob najpomembnejši monarhiji na svetu, ki mi je podelila naziv viteza,« je še dejal Beckham in dodal, da ne bi moglo biti bolje.

Victoria Beckham, ki je naziv OBE dobila leta 2017 za zasluge modnemu svetu, je oblikovala moževo tridelno sivo obleko. Kroj spominja na moške obleke, ki jih je v mladosti nosil britanski monarh. »Kralju Karlu je bila všeč moja obleka. Je eden najelegantnejše oblečenih moških, ki jih poznam. Čez leta mi je večkrat služil za modni navdih,« je dejal Beckham.

Slovesnosti sta se udeležila tudi Beckhamova Ted in Sandra. FOTO: Andrew Matthews/AFP

Beckham je člansko kariero začel pri Manchester Unitedu, kjer je osvojil šest naslovov angleškega prvaka in dva pokala FA. Leta 1999 je zmagal v ligi prvakov in postal eden ključnih članov znamenite generacije pod vodstvom Alexa Fergusona. Leta 2003 se je preselil v Real Madrid, s katerim je leta 2007 osvojil špansko prvenstvo. Kariero je nadaljeval v ZDA pri LA Galaxy, kjer je dvakrat osvojil naslov prvaka lige MLS.

Beckham je kot kapetan 115-krat igral za angleško nogometno reprezentanco. Znan je bil po natančnih podajah ter izjemnih prostih strelih. Po koncu športne poti je postal soustanovitelj in lastnik kluba Inter Miami CF, prav tako je igral ključno vlogo pri pridobitvi olimpijskih iger 2012 za London.

Pevka in igralka Elaine Paige. FOTO: Andrew Matthews/Reuters

50-letni zvezdnik od leta 2005 sodeluje z Unicefom, leta 2024 pa je postal ambasador Kraljeve fundacije, kjer podpira izobraževalni program, ki ga je kralj Karel ustanovil leta 1990.

Nazivi tudi nobelovcu in pevki z West Enda

Kralj Karel je naziv viteza podelil tudi pisatelju Kazuu Ishiguru ter pevki in igralki Elaine Paige. Ishiguro je bil rojen na Japonskem, a se je v Združeno kraljestvo preselil kot otrok. Leta 1989 je dobil Bookerjevo nagrado za roman Ostanki dneva, leta 2017 pa Nobelovo nagrado za literaturo.

Večkrat nagrajeni pisatelj Kazuo Ishiguro. FOTO: Andrew Matthews/AFP

Paigova je ena največjih zvezd londonskega muzikala. Proslavila se je z vlogami v legendarnih predstavah, kot so Evita (1978), v kateri je zaslovela z uspešnico Don't Cry for Me Argentina in Cats (1981) z znamenito pesmijo Memory. Tekom kariere je večkrat nastopala na odrih West Enda in Broadwaya ter posnela številne zlate in platinaste plošče.

Kralj Karel je Paigovi podelil naziv dame za njene zasluge glasbi in dobrodelnosti.