Debata o rolici toaletnega papirja: spredaj ali zadaj?

Najprej sem mislila, da gre za šalo, potem se je pokazalo, da je veliko več kot to. Razprava o tem na videz najbolj nepomembnem vprašanju poteka vsaj tako zavzeto kot pogovori o globalni politiki ali pitju kave z mlekom ali brez. Torej: kako naj bo nameščena rolica toaletnega papirja – ali naj bo konec papirja »spredaj« ali »zadaj«. Saj se sliši banalno, ampak ta mini odločitev menda lahko razkrije tudi globljo psihološko dinamiko; kdo je glavni v gospodinjstvu.

Obstaja več analiz, anket in celo strokovnih mnenj. V angleško govorečem svetu je fenomen pogosto opisan kot debata o rolici toaletnega papirja (the toilet paper roll debate). Leta 1891 je izumitelj toaletnega papirja v rolici Seth Wheeler v patentu jasno narisal namestitev, pri kateri papir visi spredaj. Ta način omogoča lažji dostop, uporabnik hitreje opazi, da bo rolice zmanjkalo, pa tudi manj verjetno je, da se bo pri odvijanju papir dotaknil stene ali držala, kar ima higienske prednosti. Po nekaterih »anketah« 70 odstotkov ljudi uporablja metodo »spredaj«.

Argumenti za nasprotno namestitev »zadaj« izhajajo iz praktičnosti in estetike: konec rolice je manj viden, zdi se celo bolj urejen, obenem hišni ljubljenčki ali otroci težje potegnejo papir in ga raznesejo po celotnem stanovanju. Zagovorniki tudi pravijo, da namestitev »zadaj« omogoča bolj enostavno trganje lističev, saj lahko rolico spretno pritisneš ob steno in odtrgaš listič.

Če si zaželite debato, ki bo trajala ves obisk (o nečem se je vendar treba pogovarjati), povejte, da ste čez noč spremenili namestitev, in čakajte na odziv. Videli boste, koliko filozofije se skriva v eni sami rolici toaletnega papirja. Na koncu boste ugotovili, da ni pomembno, kako je obrnjena, temveč kako dolgo ste pripravljeni vztrajati pri brezplodni debati. Ker včasih preprosto počnemo samo tisto, kar smo vajeni, ne da bi pomislili, zakaj.