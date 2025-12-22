  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Za vsakega nekaj. To so vsebine, v katerih bodo uživali vsi družinski člani. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Za vsakega nekaj. To so vsebine, v katerih bodo uživali vsi družinski člani. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    22. 12. 2025 | 09:19
    6:26
    A+A-

    Nekoč je bila televizija skoraj obred. V dnevni sobi je imela svoje stalno mesto, daljinec je bil »glavni« in večeri so potekali po nekakšnem predvidljivem scenariju. Vedelo se je, kdaj je dnevnik, kdaj je oddaja, ki jo gledajo starši, in kdaj pride na vrsto film za vso družino. Če si zamudil začetek, si ga pač zamudil. In če je program ob istem času ponujal dve stvari, ki sta te zanimali, si moral izbrati. Televizija je narekovala urnik, mi pa smo se mu večinoma prilagodili.

    Danes je vse drugače. Tehnologija je gledanje vsebin obrnila na glavo. Ne zato, ker bi se televizija poslovila, ampak ker se je razširila. Vsebina se je preselila na različne naprave, v različne prostore in v različne dele dneva. Ena epizoda se začne na televiziji v dnevni sobi, nadaljuje na tablici, ko nekdo že pospravlja kuhinjo, in zaključi na telefonu, ko zvečer vsi utihnejo in vsak še malo »pade vase«. Nič več ni nenavadno, da kdo gleda serijo s slušalkami, drugi zraven spremlja šport na televizorju, tretji pa si izbere dokumentarec na pametnem telefonu. In vsi to počnejo hkrati.

    Pri tem pa se je zgodilo nekaj zanimivega. Čeprav imamo vsega več, se nam je čas za brskanje zmanjšal. Včasih je bilo izbire malo, danes je je ogromno, a potrpljenja manj. Ne želimo več izgubljati večera z iskanjem, v katerem paketu je neka serija, v kateri aplikaciji je film, kje se sploh začne prenos tekme in zakaj spet nekaj ni na voljo. Želimo, da je stvar preprosta. Da se usedeš, izbereš in gledaš.

    Tako je danes vsebina postala bolj dostopna in bolj prilagodljiva realnemu življenju. Starši lahko gledajo, ko otroci zaspijo. Otroci lahko čez dan pogledajo nekaj primernega zase. Športni navdušenci imajo občutek, da niso več talci urnikov in preklapljanja.

    Zato ni čudno, da uporabniki vedno pogosteje iščejo rešitev, ki združi čim več vsebin na enem mestu. Ne da bi morali sklepati dodatne naročnine, preklapljati med aplikacijami ali se ukvarjati s tem, kdo ima kaj. Želimo si platformo, kjer so klasični TV programi, pretočne vsebine in videoklub zbrani v eni izkušnji. In ravno na to odgovarja Telemach s platformo EON. Decembra še s posebno ponudbo, ki bo razveselila tako ljubitelje dobrih filmskih žanrov kot vse športne navijače!

    Telemach z decembrom vključuje tudi SkyShowtime. FOTO: Telemach
    Telemach z decembrom vključuje tudi SkyShowtime. FOTO: Telemach

    Za konec leta: več vsebin in še več doživetij

    Telemach v december vstopa z idejo, ki je naročnikom praviloma najbolj všeč: da se v praksi nič ne zaplete, vsebin pa je več. Predstavljajo sveženj novosti v mobilnih in fiksnih storitvah, s katerimi želijo izboljšati uporabniško izkušnjo in slediti trendom, ki jih narekujejo pretočne platforme, več zaslonov in vedno večja pričakovanja glede kakovosti.

    S 1. decembrom med že tako bogat nabor vsebin dodajajo svetovni katalog pretočnih vsebin SkyShowtime, ki prinaša širok nabor filmov, serij in ekskluzivnih vsebin največjih studiev. Naročnikom paketov EON je SkyShowtime na voljo kot del storitve in ga lahko ob aktivaciji uporabljajo kar dve leti brezplačno. Med naslovi, ki jih izpostavljajo, so Žlehtnoba (Wicked), Minioni, Gladiator ter serije Yellowstone, Landman, Tulsa King in Mafijske družine. Velik del vsebin je podnaslovljen, del pa tudi sinhroniziran, kar pride prav predvsem pri družinskem gledanju. Aktivacija je mogoča prek portala Telemach, poleg pretočne vsebine pa sta na voljo tudi HD TV programa SkyShowtime 1 in 2.

    Športne vsebine za več navijanja

    Pomemben del zgodbe ostaja šport, saj v paketih ohranja programe Arena Sport, promocijsko brez doplačila, in to do konca leta 2026. Ob tem ostaja edini med večjimi operaterji, ki v programski shemi še vedno ponuja kanale Sportklub. V novi sezoni ti prinašajo tudi ekskluzivne pravice za prenose košarkarske lige NBA, kar je za športne navdušence precej konkretna novica.

    Dobre vsebine kadarkolli želite. FOTO: Depositphotos
    Dobre vsebine kadarkolli želite. FOTO: Depositphotos

    Darilo za naročnike: še več dodatnih programov in še več prenosa podatkov

    Kot vsako leto Telemach v prazničnem času uporabnikom odpira tudi številne programe in omogoča dodatne vsebine iz Video kluba. Letos bo od 9. decembra do 13. januarja mogoče brezplačno dostopati do razširjenih vsebin, vključno s katalogom HBO Max, naročniki EON Premium pa bodo prejeli tudi poseben praznični paket filmov.

    Novosti pa niso omejene le na televizijo. Na mobilnem segmentu paketi VEČ od decembra prinašajo gigabitne hitrosti in največ prenosa podatkov v EU/EEA med slovenskimi operaterji.* Paket VEČ po novem vključuje 33 GB, ŠE VEČ 44 GB, NAJVEČ pa 55 GB prenosa podatkov za uporabo v EU/EEA. Paket VEČ je bogatejši tudi s količino prenosa podatkov v Sloveniji (33 GB).

    Z novostmi Telemach utrjuje usmeritev v razvoj sodobnih storitev in v ponudbo, ki sledi potrebam uporabnikov ter hitrim spremembam na trgu digitalnih vsebin.

    * Trditev temelji na javno objavljenih ponudbah in cenikih paketov mobilnih storitev drugih slovenskih operaterjev na dan 25. 11. 2025. Primerjava je bila izvedena na podlagi razmerja med mesečno naročnino posameznega paketa mobilnih storitev (izraženo brez DDV) in količino podatkov, ki jih paket vključuje za uporabo gostovanja v državah EU/EEA.

    Naročnik oglasne vsebine je Telemach

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Še nekaj o dr. Gregorju Kavčiču

    12. februarja letos mi je dr. Kavčič v novomeški bolnišnici vstavil endoprotezo desnega kolka. Naslednji dan sem bil doma.
    20. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Strokovnjak za avtorske pravice

    Maske umetne inteligence so padle, med avtorji dobesedno vre

    Miha Trampuž razlaga, kako generativna umetna inteligenca krade, kaj brez našega privoljenja počne v tako imenovani črni škatli in kaj iz nje izvrže.
    Patricija Maličev 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Rekonstrukcija

    Osumljeni Slovenec Patrik se je vrnil v Stefaniino stanovanje

    Slovenec znova na prizorišču smrti graške vplivnice Stefanie Pieper, s katero sta bila v razmerju šest let.
    Tomica Šuljić 21. 12. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Američani ali Kitajci? Evropa išče tretjo možnost

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki, boljše povezave: Slovenske železnice letos dvigujejo standarde

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več

    Več iz teme

    Telemachtelevizijamobilna telefonijadigitalizacijapretočne vsebineSkyShowtimeSportklub
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Solastniški delež pod 160 m²: ali morate plačati davek od premoženja?

    Solastnik stanovanjske hiše sprašuje, ali mora plačati davek od premoženja, če njegov delež ne presega 160 m². Pravnica pojasni zakonske pogoje in izjeme.
    Tanja Bohl 22. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Advance Capital Partners upravlja že 300 milijonov evrov

    Za enega od skladov so v zadnjem krogu zbrali še dodatnih 51 milijonov evrov.
    Maja Grgič 22. 12. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve v državni zbor

    Znano je, kdaj bomo volili novo vlado in poslance

    Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na današnjem brifingu potrdila, da bodo naslednje parlamentarne volitve potekale 22. marca.
    22. 12. 2025 | 10:47
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Maribor

    Občanka po požaru še vedno v smrtni nevarnosti, škode za 115.000 evrov

    Po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov je požar najverjetneje posledica gorenja svečk na adventnem venčku v stanovanju, ki je sicer v celoti pogorelo.
    22. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Po pretepu na parkirišču 23-letni osumljenec v priporu

    Oškodovanec hudo poškodovan ostaja na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo.
    22. 12. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve v državni zbor

    Znano je, kdaj bomo volili novo vlado in poslance

    Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na današnjem brifingu potrdila, da bodo naslednje parlamentarne volitve potekale 22. marca.
    22. 12. 2025 | 10:47
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Maribor

    Občanka po požaru še vedno v smrtni nevarnosti, škode za 115.000 evrov

    Po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov je požar najverjetneje posledica gorenja svečk na adventnem venčku v stanovanju, ki je sicer v celoti pogorelo.
    22. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Po pretepu na parkirišču 23-letni osumljenec v priporu

    Oškodovanec hudo poškodovan ostaja na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo.
    22. 12. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo. Kaj vas lahko reši? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Prav zanimiv spa v Zagrebu

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo