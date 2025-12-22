December je čas za maratone serij in velike športne večere

Nekoč je bila televizija skoraj obred. V dnevni sobi je imela svoje stalno mesto, daljinec je bil »glavni« in večeri so potekali po nekakšnem predvidljivem scenariju. Vedelo se je, kdaj je dnevnik, kdaj je oddaja, ki jo gledajo starši, in kdaj pride na vrsto film za vso družino. Če si zamudil začetek, si ga pač zamudil. In če je program ob istem času ponujal dve stvari, ki sta te zanimali, si moral izbrati. Televizija je narekovala urnik, mi pa smo se mu večinoma prilagodili.

Danes je vse drugače. Tehnologija je gledanje vsebin obrnila na glavo. Ne zato, ker bi se televizija poslovila, ampak ker se je razširila. Vsebina se je preselila na različne naprave, v različne prostore in v različne dele dneva. Ena epizoda se začne na televiziji v dnevni sobi, nadaljuje na tablici, ko nekdo že pospravlja kuhinjo, in zaključi na telefonu, ko zvečer vsi utihnejo in vsak še malo »pade vase«. Nič več ni nenavadno, da kdo gleda serijo s slušalkami, drugi zraven spremlja šport na televizorju, tretji pa si izbere dokumentarec na pametnem telefonu. In vsi to počnejo hkrati.

Pri tem pa se je zgodilo nekaj zanimivega. Čeprav imamo vsega več, se nam je čas za brskanje zmanjšal. Včasih je bilo izbire malo, danes je je ogromno, a potrpljenja manj. Ne želimo več izgubljati večera z iskanjem, v katerem paketu je neka serija, v kateri aplikaciji je film, kje se sploh začne prenos tekme in zakaj spet nekaj ni na voljo. Želimo, da je stvar preprosta. Da se usedeš, izbereš in gledaš.

Tako je danes vsebina postala bolj dostopna in bolj prilagodljiva realnemu življenju. Starši lahko gledajo, ko otroci zaspijo. Otroci lahko čez dan pogledajo nekaj primernega zase. Športni navdušenci imajo občutek, da niso več talci urnikov in preklapljanja.

Zato ni čudno, da uporabniki vedno pogosteje iščejo rešitev, ki združi čim več vsebin na enem mestu. Ne da bi morali sklepati dodatne naročnine, preklapljati med aplikacijami ali se ukvarjati s tem, kdo ima kaj. Želimo si platformo, kjer so klasični TV programi, pretočne vsebine in videoklub zbrani v eni izkušnji. In ravno na to odgovarja Telemach s platformo EON. Decembra še s posebno ponudbo, ki bo razveselila tako ljubitelje dobrih filmskih žanrov kot vse športne navijače!

Telemach z decembrom vključuje tudi SkyShowtime. FOTO: Telemach

Za konec leta: več vsebin in še več doživetij

Telemach v december vstopa z idejo, ki je naročnikom praviloma najbolj všeč: da se v praksi nič ne zaplete, vsebin pa je več. Predstavljajo sveženj novosti v mobilnih in fiksnih storitvah, s katerimi želijo izboljšati uporabniško izkušnjo in slediti trendom, ki jih narekujejo pretočne platforme, več zaslonov in vedno večja pričakovanja glede kakovosti.

S 1. decembrom med že tako bogat nabor vsebin dodajajo svetovni katalog pretočnih vsebin SkyShowtime, ki prinaša širok nabor filmov, serij in ekskluzivnih vsebin največjih studiev. Naročnikom paketov EON je SkyShowtime na voljo kot del storitve in ga lahko ob aktivaciji uporabljajo kar dve leti brezplačno. Med naslovi, ki jih izpostavljajo, so Žlehtnoba (Wicked), Minioni, Gladiator ter serije Yellowstone, Landman, Tulsa King in Mafijske družine. Velik del vsebin je podnaslovljen, del pa tudi sinhroniziran, kar pride prav predvsem pri družinskem gledanju. Aktivacija je mogoča prek portala Telemach, poleg pretočne vsebine pa sta na voljo tudi HD TV programa SkyShowtime 1 in 2.

Športne vsebine za več navijanja

Pomemben del zgodbe ostaja šport, saj v paketih ohranja programe Arena Sport, promocijsko brez doplačila, in to do konca leta 2026. Ob tem ostaja edini med večjimi operaterji, ki v programski shemi še vedno ponuja kanale Sportklub. V novi sezoni ti prinašajo tudi ekskluzivne pravice za prenose košarkarske lige NBA, kar je za športne navdušence precej konkretna novica.

Dobre vsebine kadarkolli želite. FOTO: Depositphotos

Darilo za naročnike: še več dodatnih programov in še več prenosa podatkov

Kot vsako leto Telemach v prazničnem času uporabnikom odpira tudi številne programe in omogoča dodatne vsebine iz Video kluba. Letos bo od 9. decembra do 13. januarja mogoče brezplačno dostopati do razširjenih vsebin, vključno s katalogom HBO Max, naročniki EON Premium pa bodo prejeli tudi poseben praznični paket filmov.

Novosti pa niso omejene le na televizijo. Na mobilnem segmentu paketi VEČ od decembra prinašajo gigabitne hitrosti in največ prenosa podatkov v EU/EEA med slovenskimi operaterji.* Paket VEČ po novem vključuje 33 GB, ŠE VEČ 44 GB, NAJVEČ pa 55 GB prenosa podatkov za uporabo v EU/EEA. Paket VEČ je bogatejši tudi s količino prenosa podatkov v Sloveniji (33 GB).

Z novostmi Telemach utrjuje usmeritev v razvoj sodobnih storitev in v ponudbo, ki sledi potrebam uporabnikov ter hitrim spremembam na trgu digitalnih vsebin.

* Trditev temelji na javno objavljenih ponudbah in cenikih paketov mobilnih storitev drugih slovenskih operaterjev na dan 25. 11. 2025. Primerjava je bila izvedena na podlagi razmerja med mesečno naročnino posameznega paketa mobilnih storitev (izraženo brez DDV) in količino podatkov, ki jih paket vključuje za uporabo gostovanja v državah EU/EEA.

Naročnik oglasne vsebine je Telemach