Dedek v vrtcu prevzel napačnega otroka

Avstralski dedek je v ponedeljek popolne v vrtcu First Steps Learning Academy v Sydneyju prevzel napačnega otroka. Deček je menda ob dedkovem prihodu spal, zato dedek ni takoj opazil, da ima napačnega otroka. Šele ko je dečkova mati prispela v vrtec in ugotovila, da njenega sina ni tam, so ugotovili, da se je zgodila zamenjava.

»Ne morem opisati občutka, ko sem izvedela, da je moj enoletni sin odšel z neznanim moškim,« je dejala mati otroka. Kljub temu pa ni krivila dedka, temveč vrtec, saj so njenega sina predali neznancu, poroča Guardian.

Dedkova žena je za Sydney Morning Herald dejala, da se je njen mož, ko je ugotovil, da ima napačnega otroka, hitro vrnil v vrtec. »Samo vesela sem, da je bilo z dečkom vse v redu,« je dejala. Pojasnila je, da je njen mož prišel v vrtec, ko so otroci spali, in da je bila soba temna.

Neljubi dogodek je sprožil številna vprašanja o varnosti otrok v vrtcu. Predstavnica vrtca First Steps Learning Academy Trisha Hastie se je vpletenima družinama opravičila in dejala, da se kaj takega še ni zgodilo. Dodala je, da so v njihovih vrtcih vedno upoštevali stroge protokole za prevzem in oddajo otrok, vendar so tokrat ti postopki odpovedali, navaja Guardian.

Vzgojitelj, ki je bil vpleten v incident, je bil začasno odstranjen z delovnega mesta, v vrtcu pa so obljubili, da se kaj takega ne bo ponovilo.