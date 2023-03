»Delam v podjetju, kjer velja enakost spolov«

Številna domača in mednarodna podjetja med svojimi vrednotami pogosto omenjajo enakost spolov, hkrati pa naletijo na ovire pri tem, da bi enakost spolov uresničili v praksi. Izzivi so še posebej veliki pri zagotavljanju enakosti na vodstvenih položajih. Petrina Poznajelšek v podjetju IKEA vodi oddelek za popravilo in ponovno uporabo izdelkov in z njo smo se pogovarjali o tem, kako podjetju IKEA uspe, da v praksi dosega ravnovesje med spoloma. Z nami je delila izkušnje z delom v podjetju IKEA, o največjih izzivih, s katerimi se spoprijemlje, povedala pa nam je tudi, kaj zanjo pomeni biti uspešna ženska.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Ikea