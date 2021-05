Delo na daljavo: 75 odstotkov vprašanih bi se preselilo

Delo na daljavo tudi po koncu pandemije bi marsikomu omogočilo selitev v drug kraj. Nekateri bi se preselili zaradi nižjih stroškov življenja, da bi bili bliže sorodnikom ali samo zato, da bi spremenili lokacijo.Ravno ko so se mnogi navadili na delo od doma oziroma na daljavo v času pandemije koronavirusa, podjetja že iščejo možnosti, kako zaposlene varno vrniti nazaj na delovna mesta. Podjetje, ki opravlja selitve CapRello, je med Američani izvedlo anketo, kako je covid-19 vplival na njihovo delo, in rezultati so pokazali, da se je mišljenje ljudi v času pandemije precej spremenilo.