Na tekmovanju za besedo, ki vzbuja največ nelagodja, bi se verjetno zelo visoko – če ne celo najvišje – uvrstila demenca. Opažam namreč, da je strah pred njo izrazito prisoten tako pri starejših osebah, hkrati pa se nanjo sklicujejo ljudje različnih starosti, ko se jim v preobilici podatkov in obveznosti zgodi, da kaj pozabijo. S tem dejansko demenca dobiva podoben status kot depresija. V smislu, da se ta beseda uporablja vsevprek, tudi ko dejansko ne gre za klinično stanje.

V Strategiji obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030, ki jo je sprejela Vlada RS, lahko preberemo, da je bilo leta 2019 v Sloveniji približno 43.000 oseb z demenco (število naj bi se v prihodnjem desetletju podvojilo). Po nekaterih podatkih naj bi na svetu imelo demenco približno 47 milijonov ljudi, do leta 2050 pa naj bi se številka povečala celo na 131 milijonov. Poleg tega so tu še posredno prizadete bližnje osebe, ki skrbijo za osebe z demenco. Ob vseh navedenih številkah in prognozah je presenetljivo, da so države članice Združenih narodov šele decembra 2025 sprejele deklaracijo, v kateri se demenca prvič izrecno priznava kot pomembna kronična nenalezljiva bolezen.

Presenetljivo pa je tudi, zakaj je demenca šele ta teden beseda tedna. Zakaj je torej šele 329. beseda tedna? Ni bila izbrana v nobenem od dosedanjih septembrov, čeprav je to mesec ozaveščanja o demenci in takrat zaznamujemo tudi svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Prav tako ne decembra 2025 ob sprejetju deklaracije, niti pretekli mesec, ko je bila sprejeta odločitev, da bodo občine Maribor, Novo mesto in Ormož vzpostavile regionalne centre za oskrbo oseb z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Vse kaže, da se je na demenco pozabilo.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: doc. dr. Boris Kern.