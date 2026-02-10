  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Možnost za razvoj demence za skoraj petino nižja pri tistih, ki pijejo kavo

    Raziskovalci so v študijo vključili več kot 130.000 ljudi in ugotovili, da imata kofeinska kava in čaj pozitiven učinek na dolgoročno kognitivno zdravje.
    Strokovnjaki so kognitivno zdravje sodelujočih spremljali dve desetletji. FOTO: Marco Bello/Reuters
    Strokovnjaki so kognitivno zdravje sodelujočih spremljali dve desetletji. FOTO: Marco Bello/Reuters
    Ma. J.
    10. 2. 2026 | 08:40
    10. 2. 2026 | 09:07
    3:49
    Obsežna raziskava, ki so jo v ponedeljek objavili v medicinski reviji Jama, nakazuje, da kofein zmanjšuje tveganje za razvoj demence in izboljšuje kognitivno zdravje na dolgi rok. Največ koristi imajo tisti, ki na dan spijejo dve do tri skodelice kave ali eno do dve skodelici čaja.

    Demenca, eden največjih izzivov družbe: milijoni evrov za znanje in inovacije

    V raziskavi je sodelovalo več kot 130.000 ljudi, strokovnjaki pa so kognitivno zdravje sodelujočih spremljali dve desetletji. Tisti, ki so pili kavo, so imeli v srednjih letih 18 odstotkov nižjo možnost za razvoj demence kasneje v življenju, tisti, ki so pili čaj, pa 14 odstotkov nižjo, je za CNN dejal višji avtor študije dr. Daniel Wang, profesor na šoli za javno zdravje Harvard T. H. Chan School of Public Health na Univerzi v Bostonu. Pozitivnih rezultatov niso zabeležili pri tistih udeleženih, ki so pili brezkofeinsko kavo ali sploh ničesar.

    Tudi nekatere druge raziskave ugotavljajo, da je kofeinska kava povezana z ohranjanjem zdravja v starosti in da kava in čaj znižujeta tveganje za srčne bolezni, poroča CNN.

    Kava in čaj vsebujeta številne bioaktivne snovi, ki pripomorejo k zdravju. FOTO: Mynameislisenok/Shutterstock
    Kava in čaj vsebujeta številne bioaktivne snovi, ki pripomorejo k zdravju. FOTO: Mynameislisenok/Shutterstock

    Dr. David Kao, profesor medicine na Univerzi v Koloradu, je dejal, da je najpomembnejše odkritje raziskave to, da se ljudem ni treba odpovedati jutranji kavi, da bi ostali zdravi.

    Več ni vedno bolje

    Avtorji so se v raziskavi naslanjali na dolgoročne podatke, kjer so opazovali tudi prehrano sodelujočih. Ker gre zgolj za opazovanje, ne morejo z gotovostjo trditi, da je ravno vnos kofeina pripomogel k boljšemu staranju. Lahko bi šlo za drugo snov, ki je prisotna v kofeinski kavi in čaju, a je prav tako ni v brezkofeinskih različicah.

    Obenem strokovnjaki poudarjajo, da so na dobro kognitivno zdravje skupine, ki je pila kofeinsko kavo in čaj, lahko vplivali tudi drugi faktorji, denimo boljša prehrana, višji socioekonomski status in zdrav življenjski slog. Kao pravi, da podatki raziskave niso tako trdni, da bi lahko ljudem svetovali, naj spremenijo svoje navade.

    Tisti, ki so pili kavo, so imeli v srednjih letih 18 odstotkov nižjo možnost za razvoj demence kasneje v življenju, tisti, ki so pili čaj, pa 14 odstotkov nižjo. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
    Tisti, ki so pili kavo, so imeli v srednjih letih 18 odstotkov nižjo možnost za razvoj demence kasneje v življenju, tisti, ki so pili čaj, pa 14 odstotkov nižjo. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen

    »Več ni vedno bolje,« je za CNN dejala dr. Sara Mahdavi z Univerze v Torontu in pojasnila, da ljudje ne smejo začeti piti kave zgolj zato, da bi zaščitili možgane. Še posebej previdni morajo biti ljudje, ki trpijo za tesnobo, nespečnostjo in motnjami srčnega ritma, je poudarila.

    Kava ni nadomestek za zdrave navade

    Prednosti kave in čaja niso samo v kofeinu. V kavi najdemo na stotine bioaktivnih snovi, ki vplivajo na vnetje, metabolizem glukoze, vaskularno funkcijo in oksidativni stres, je pojasnila Mahdavijeva. Jutranja skodelica kave lahko spodbudi tudi bolj zdrav življenjski slog in pripomore k produktivnemu jutru. Pomembno je, da se ne ustavi pri zaužitju kave in čaja, temveč nadaljuje z, denimo, telovadbo in dobro prehrano.

    image_alt
    Litij bi lahko pomenil ključni preobrat v boju proti demenci

    »Redna fizična aktivnost, dobre navade spanca, izogibanje kajenju, uravnavanje krvnega tlaka in diabetesa, druženje in dobra prehrana na osnovi rastlinskih živil so veliko pomembnejši kot zgolj ena pijača,« je še poudarila Mahdavijeva in dodala, da kava ni nadomestek za zdrave navade možganov.

