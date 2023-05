Demián in Jorge Bucay pred razprodano Gallusovo dvorano

Tik pred izidom slovenskega prevoda Mita o sreči Jorgeja Bucaya sta Mladinska knjiga in Cankarjev dom v Slovenijo povabila tega priljubljenega pisatelja in psihoterapevta in njegovega sina Demiána. Nastopila bosta nocoj ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ki je bila že pred tednom dni razprodana, spregovorila pa bosta o odnosih, ki nas zaznamujejo − med pomembnejše gotovo sodi odnos med starši in otroki, o katerem sta slavna psihoterapevta napisala knjigo O starših in otrocih: Kako ohranjati in poglabljati temeljne vezi.

Jorge Bucay, zdravnik psihiater, gestalt in psihodramski terapevt, je tokrat v Sloveniji že tretjič, njegova dela so tako kot svetovni javnosti tudi Slovencem dobro znana. Spoznali so ga s knjigo Ti povem zgodbo?, od takrat pa je v slovenščini izšlo še 15 njegovih del. V svojih knjigah išče predvsem odgovore na zapletena bivanjska vprašanja.

Jorge Bucay je tudi slovenskim bralcem zelo dobro znan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot terapevt je Jorge Bucay sprva delal v bolnišnicah in ordinacijah, predaval je v knjižnicah, šolah in gledališčih, imel je tudi svojo radijsko in televizijsko oddajo. Odkar ne dela več kot terapevt, se posveča branju in pisanju. Njegov uspeh v številnih državah je izjemen: srečuje se s predsedniki držav, mediji v vrsti čakajo na intervjuje, v Bolgariji je bil celo vodilno ime kampanje za pospeševanje pismenosti med mladimi, kot so poudarili pri Mladinski knjigi. Kljub številnim obveznostim še vedno piše, svet pa mu priznava vlogo pionirja na področju zdravljenja s pripovedovanjem zgodb, v katere je ujeta modrost različnih kulturnih tradicij.