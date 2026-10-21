Desa Muck: Zdaj si upam reči, da se mi kaj ne da

»Sploh pa, ko si star toliko kot jaz, pravzaprav ves čas za nečem žaluješ,« pravi Desa Muck. Ena najbolj branih slovenskih pisateljic v pogovoru za Onoplus brez olepševanja govori o izgubah, skrbi za otroke in svobodi, ki jo je vendarle prineslo staranje.

Po smrti psičke Mili je prvič po več kot petdesetih letih ostala brez živali. »Imam občutek, kot da živim v grobnici,« je iskrena. Ob odhajanjih se mora vedno znova sprijazniti, da nečesa ni več. Tudi starševska skrb z leti ne popusti: otroke imaš ne glede na vse še vedno enako rad in zanje te enako skrbi.

A Desa ostaja tudi neizprosno duhovita. »Hvala bogu se ne zaljubljam več. Za to sem res zelo hvaležna,« pove. Danes si dovoli tudi nekaj, za kar je nekoč iskala izgovore: preprosto povedati, da nečesa ne zmore ali se ji ne ljubi. Kako se je naučila prestopiti polena, ki so ji jih metali pod noge, zakaj se ji ne ljubi več zameriti ljudem in česa nikakor ne bi želela napisati v avtobiografiji? Intervju na Onaplus.si prinaša še več njenih neposrednih, duhovitih in ganljivih odgovorov.