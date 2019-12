Deseterica besed, ki pripoveduje zgodbo o letu 2019

Strokovna komisija ZRC SAZU je med med več kot 200 predlogi za besedo leta 2019 izbrala finalistke, med katerimi bodo na začetku januarja izbrali zmagovalko. Finalistke so seveda besede, ki so posebej pomembne za iztekajoče se leto in ilustrirajo dogajanje in spremembe v družbi, posebej tisto, kar je novo v družbi. Med finalistkami je tudi beseda, ki jo je uredništvo Dela izbralo za svojo besedo leta in bo razglašena 9. januarja skupaj z Delovo osebnostjo leta.



Besede finalistke so:



1. brezogljični



2. milenijec



3. nebralec



4. novinec



5. podnebje



6. prisilka



7. skiro



8. šarcizem



9. trgovinska vojna



10. volk



Za zmagovalko lahko glasujete v spletni anketi od 3. do 9. januarja 2020, razglasili pa jo bodo v Atriju ZRC 9. januarja točno opoldne. Prvič bodo razglasili tudi tudi kretnjo leta, katere izbor že poteka pod okriljem Zveze gluhih in naglušnih Slovenije.



Dosedanje besede leta so bile begunec (2016), evropski prvaki (2017) in čebela (2018).