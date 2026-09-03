Melonijeva udarila po italijanskih plažah: konec desetletnih privilegijev

Če ste bili kdaj na dopustu v Riminiju, poznate tipično italijansko plažo z dolgimi vrstami senčnikov in ležalnikov, za katere je treba odšteti od 20 do 40 evrov na dan, v prvi vrsti ob morju še precej več. Italijanska obala je javna, vendar je velik del oddan zasebnim upravljavcem. Zdaj država ta sistem spreminja. Po desetletjih, ko so koncesije pogosto prehajale iz roda v rod, bo o tem, kdo bo upravljal najboljše dele obale, namesto tradicije odločal razpis. Bolkesteinova direktiva Čeprav plačljiva kopališča obstajajo po vsej Evropi, se sistem nikjer ni tako razširil kot v Italiji, so zapisali za revijo Monocle. Koncesionarji plačujejo državi razmeroma nizke pristojbine, ki skupaj v povprečju znašajo okoli 100 milijonov evrov na leto, čeprav zasedajo prvovrstna javna zemljišča. Čeprav ...