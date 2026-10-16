Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

Praznični jubilej prinaša pester spored, od orkestrske barvitosti in hollywoodskih partitur do vrhunskih pianističnih interpretacij ter operne ekspresije.

TURŠKE TRADICIJE IN HOLLYWOODSKA KINEMATOGRAFIJA

Slavnostni uvod v 10. Zimski festival bo v sredo, 10. februarja, ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pripadel Istanbulskemu državnemu simfoničnemu orkestru pod vodstvom Alfonsa Scarana. Turški simfoniki, znani po sodelovanju z legendami, kot sta Luciano Pavarotti in Andrea Bocelli, bodo združili moči z mladimi virtuozi Veriko Tchumburidze, Poyrazom Baltacıgilom ter Canom Saraçem v interpretaciji del Ulvija Cemala Erkina, Ludwiga van Beethovna in Modesta Petroviča Musorgskega.

Že v četrtek, 11. februarja, ob 19.30 bo isti orkester Gallusovo dvorano spremenil v kinematografsko prizorišče z najpopularnejšimi filmskimi partiturami vseh časov. Obiskovalci bodo prisluhnili Izboru iz filma Gladiator Hansa Zimmerja ter vrhuncem opusa Johna Williamsa. V živi izvedbi bodo med drugim zazvenele Tema iz Harryja Potterja ter nepozabni motivi iz Vojne zvezd. Večer bodo zaokrožile še suite Mauricea Jarra, Alana Silvestrija, Klausa Badelta in Nina Rote.

OD SLOVANSKE ROMANTIKE DO SIMFONIČNE MOGOČNOSTI

Slavnostna dvorana Narodne galerije bo v petek, 12. februarja, ob 19.30 gostila večer z naslovom Klavirska glasba iz obdobja ruske romantike. Priznani pianist Vladimir Mogilevski bo poslušalce popeljal skozi tenkočutne svetove Anatolija Ljadova, Antona Arenskega, Antona Rubinsteina, Sergeja Rahmaninova in Aleksandra Skrjabina, vrhunec večera pa bo pripadel čustveni mogočnosti Petra Iljiča Čajkovskega.

Ljubitelji operne umetnosti bodo v sobota, 13. februarja, ob 18.00 v Gallusovi dvorani prišli na svoj račun s pretresljivo koncertno izvedbo opere Wozzeck Albana Berga. Pod taktirko švicarske legende Charlesa Dutoita bodo Orkester in Zbor Slovenske filharmonije, Otroški pevski zbor RTV Slovenija ter zvezdniški solisti oživili vso ekspresivno moč te kultne mojstrovine.

V nedeljo, 14. februarja, ob 19.30 se v Dvorani Marjana Kozine obeta koncert z naslovom Ob luninem svitu v izvedbi zasedbe Ensemble Dissonance in pod taktirko dirigenta Uroša Lajovica. Večer bo posvečen brezčasni ustvarjalnosti Ludwiga van Beethovna.

Zaključek bo v ponedeljek, 15. februarja, ob 19.30 v Gallusovi dvorani povezal simfonično razkošje in zborovsko mogočnost. Ob Simfoničnem orkestru RTV Slovenija bo Leonel Morales očaral z delom Johannesa Brahmsa za klavir in orkester, jubilej pa bo pod taktirko Iva Lipanovića sklenil oratorij Ludwiga van Beethovna.