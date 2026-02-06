Par prenočil v kitajskem hotelu, nevedoč, da ju naskrivaj snemajo

Tako imenovana vohunska pornografija predstavlja vse večjo težavo za obiskovalce hotelov na Kitajskem, čeprav sta produkcija in distribucija pornografije v državi nezakoniti. Čeprav ta pojav obstaja že desetletja, je v zadnjih letih postal pogosta tema razprav na družbenih omrežjih. Zlasti med ženskami, ki si med seboj izmenjujejo nasvete, kako prepoznati skrite kamere v hotelskih sobah. Nekateri so v hotelskih sobah začeli postavljati tudi šotore, da bi se izognili snemanju.

BBC poroča o paru, ki je bil žrtev vohunskih kamer med prenočitvijo v kitajskem hotelu. Njune intimne trenutke je posnela kamera in vsebino naložila na eno izmed spletnih strani, ki prodajajo pornografsko vsebino. Moški, ki je tudi sam potrošnik kitajske pornografske industrije, je posnetek zasledil med brskanjem po spletu. Taka vsebina ga je pritegnila zaradi »surovosti« posnetkov. Oba sta bila travmatizirana in osramočena ter sta se bala, da bi posnetek videli družina ali prijatelji.

Aprila lani so kitajske oblasti z novimi ukrepi skušale omejiti pojav in od lastnikov hotelov zahtevale redne preglede sob. Kljub temu grožnja nezakonitega snemanja zasebnosti hotelskih gostov ostaja.

Britanski BBC je v preiskavi na več spletnih mestih odkril na tisoče nedavnih videoposnetkov, posnetih z vohunskimi kamerami v hotelskih sobah in prodanih kot pornografija. Zaznali so šest različnih spletnih strani, ki upravljajo z več kot 180 kamerami v hotelih, ki niso le snemale, temveč so v živo prenašale dejavnosti gostov. Večina verjetno ne ve, da jih je posnela kamera.

Delovanje industrije

Uporabniki plačujejo mesečno naročnino v višini približno 55 evrov za dostop do prenosov v živo. Naročnik nato lahko izbira med različnimi lokacijami hotelskih sob. Ponudniki se oglašujejo predvsem prek Telegrama, ki je na Kitajskem sicer prepovedan, vendar pogosto uporabljen za nezakonite dejavnosti. Kanali imajo lahko tudi deset tisoč članov, navaja BBC. Možen je tudi ogled arhiva, kjer je bilo na eni od spletnih strani po navedbah BBC več kot šest tisoč posnetkov vse od leta 2017 naprej.

Zdaj se detektor skritih kamer na spletu prodaja že kot obvezna oprema za hotelske goste.

S to dejavnostjo je mogoče zaslužiti precejšnje vsote denarja. BBC ocenjuje, da je eden od agentov na podlagi članarin in naročnin od lanskega aprila zaslužil vsaj slabih 20 tisoč evrov. Po podatkih kitajskega statističnega urada je bil povprečni letni dohodek na Kitajskem lani 43.377 juanov oziroma dobrih pet tisoč evrov.

Nevladne organizacije, ki pomagajo žrtvam odstranjevati eksplicitne posnetke z interneta, opozarjajo, da povpraševanje po njihovih storitvah narašča, njihovo delo pa postaja vse zahtevnejše.