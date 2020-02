Vsako knjigo, preden jo dokončno oblikuje, prebere na glas, mi je rekel takrat. Vedno je užival v branju na glas.



In enako užival, če mu je kdo bral na glas. O svoji prvi izkušnji z branjem na glas je napisal knjigo, ki je s provokativno temo obnorela svet. Eno samo knjigo, ki so jo brali vsi. V njej je branje na glas metafora za ljubezenski odnos, tudi erotična predigra med Hanno in Michaelom. Tudi metafora odnosa podrejenosti.



Roman Bralec je avtorja Bernharda Schlinka sredi devetdesetih izstrelil v orbito literarnega zvezdnega sveta. Zdaj, ko nemški avtor spet prihaja v naše glavno mesto, na festival literatur sveta, se vračam v spomine.



Zdi se, da je bilo včeraj, sončen junijski dan leta 2001, ko sva sedela na klopi na Ljubljanskem gradu, ena kaseta posnetega pogovora je bila premalo, nadaljevala sva naslednji dan, z njegovim urednikom Zdravkom Dušo in Julijo Uršič smo se sprehajali po Piranu ter govorili o literaturi, ljubezni, bolečini in krivdi ... Zgodil se je dolg, globok, nenavaden intervju, kakršnih ne delajo več.



V teh skoraj dveh desetletjih sem se večkrat zalotila, da so mi čez misli zdrsnili kakšni njegovi stavki, recimo: Inteligenca je le eden od manjših darov boga. Kateri je torej največji, sem ga vprašala. Ljubezen, je rekel mirno. Sprejemanje dvoumnosti ljubezni. Razložite, sem rekla.



Ko si starejši, mislim, da se sprijazniš z dvoumnostjo v ljubezni in življenju nasploh, mi je rekel. Ko si mlajši, hočeš priti do dna vsemu temu, hočeš prodreti skozi to nejasnost ... A ko si starejši, se sprijazniš s tem, da nikoli ne bomo mogli prodreti do bistva. Ona pravi, da me ljubi, hkrati pa se lahko boji tega ali tistega, a še vedno me lahko ljubi enako intenzivno, četudi si to razlagam drugače ...



Veselim se sobote zvečer, ko bo na odprtju Fabule govoril s Ksenijo Horvat, in veselim se nedeljskega jutra v hotelu ob Ljub­ljanici, ko bom imela priložnost, da – devetnajst let pozneje – spet govorim z njim. Tokrat o ljubezni v pismih, o njegovem novem romanu Olga.