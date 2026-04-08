Dežela, v kateri turist ni plen, in ima gost vedno prav

Z razvojem turizma postajamo vse bolj zahtevni in razvajeni. Do te mere, da mnogi raje izbirajo manj razvite turistične kraje, kjer je turistov malo, ali jih sploh ni. Vse manj je tudi turističnih krajev, kjer turist nima občutka, da je plen (lovcev na turistične denarnice). Tak, turistično osvobajajoč občutek tujca prevzame v Vietnamu. Ljudje so prijazni do tujcev in v glavnem ne pričakujejo, da bi jim morali v zameno za prijaznost kaj plačati.

Naši znanci so dolgo izbirali in se sami niso mogli odločiti, kam bi potovali, zato so, kot je to moderno, potipali umetno inteligenco. Postavili so visoka pričakovanja: radi bi obiskali deželo z neokrnjeno naravo in veliko biotsko raznovrstnostjo, z bogato zgodovino, z zelo prijaznimi prebivalci, z dovolj dobro infrastrukturo, kar najbolj varno, z dobro in poceni hrano, poceni storitvami in s pretežno prijaznim vremenom. Umetna inteligenca je na prvo mesto za kombinacijo vseh teh izbirčnih turističnih zahtev uvrstila: Vietnam.

Kot v Jugoslaviji pred 60 leti

Če kdo na podlagi starih hollywoodskih filmov o vojni v Vietnamu pričakuje, da bo priletel v precej nerazvito državo, z zaostalim podeželjem, predpotopno infrastrukturo in nezaceljenimi ranami zelo hude 20-letne vojne, ki jih je tam zadala neusmiljena ameriška vojska, se v marsičem moti. Vietnam je v povprečju zelo mlada država (povprečna starost prebivalstva znaša 34 let). Urbana pokrajina marsikje spominja na okolje, ki je bilo značilno za Jugoslavijo pred kakimi 60 leti. Ljudje so vajeni skromnega življenja. Tudi manj izobraženi pogosto uporabljajo najsodobnejšo informacijsko tehnologijo za svoje osnovne potrebe. Čeprav tujih jezikov v glavnem ne znajo (niti približno toliko kot Slovenci), pa si pri komunikaciji s tujci dovolj učinkovito pomagajo s prevajalniki že skoraj na vsakem mobilnem telefonu.

Ho Ši Minhov mavzolej v ozadju, v osprredju pa partijske in državne zastavice. Foto Boris Šuligoj

V stikih s prebivalci nismo niti v enem primeru zaznali, da bi gojili zamere do nekdanjih okupatorjev. Vietnamci so po 20 letih krute vojne zmagali, povezali so severni in južni del države in ohranili socialistični režim, zaradi katerega so Američani (z zavezniki) pobili 1,5 milijona Vietnamcev in dodatno pol milijona prebivalcev sosednje Kambodže ter Laosa. Državi vlada samo ena (komunistična) stranka. Površen ogled države seveda ne pušča vtisa, da bi vladal kak zatiralski režim, kot ga opisujejo nasprotniki takih režimov. Toda politični analitiki pripisujejo Vietnamu nizko stopnjo človekovih pravic, nizko stopnjo svobode tiska, slabe življenjske razmere in premajhno skrb za varovanje okolja. Ljudje, ki smo jih srečevali, so bili v nasprotju s takšnimi ocenami kljub temu videti srečni, veseli, nihče od nas ni zahteval napitnine, predvsem pa nismo srečali niti enega reveža, ki bi na ulici prosjačil ali brskal za hrano po smeteh.

V nekdanjo vietnamsko prestolnico rade pridejo zelo ozaljšane Vietnamke. Nekatere v skrbno urejenih tradicionalnih oblačilih, druge v modernih slavnostnih oblekah. Vse za instagram in tik-tok. Foto Boris Šuligoj

To je zgolj bežen vtis nekoga, ki je doživel samo dva tedna prijazne dežele v Indokini in še to samo severno polovico velike države. V marsičem je vietnamski družbeni red podoben kitajskemu modelu državne ureditve, v katerem ima zasebni sektor povsem proste roke. Sicer si ne bi mogli zamisliti takega razvoja, kot ga je dosegel najbogatejši Vietnamec in milijarder Pham Nhat Vuong, ki je s svojo gospodarsko korporacijo Vingroup vzpostavil neke vrste državo v državi. Poleg tega, da obvladuje avtomobilsko proizvodnjo avtomobilov VinFast (preko Luke Koper jih uvažajo tudi v Evropo) in avtomobilski trg 102- milijonske države, razpolaga z mrežo bencinskih servisov, s hoteli in turističnimi resorti, bančnim sistemom, nepremičninami in stanovanji. Za svoje zaposlene in člane gradi stanovanjska naselja, šole, bolnišnice, vrtce, športne, trgovske centre in verske templje ... Komunistični režim očitno dopušča razlikovanje prebivalcev države, ki velja za pretežno sekularno. Uradno je le kakih 15 odstotkov prebivalstva budistov, kakih 8 odstotkov je katolikov. Opazili smo kar nekaj katoliških cerkva in v enem predelu na severu Vietnama (Phong Nha) na pokopališču tudi veliko grobnic s križi. Zdi se, da templje obiskuje več ljudi, kot pravi statistika. Predvsem pa se opazno (in hitro) povečuje število budističnih templjev, saj gradijo nove in nove.

Kazen tudi za 1 kilometer prehitro vožnjo

Promet je (še posebej v mestih) nekaj posebnega. Glavno prevozno sredstvo so motorji. Samo v živahnem Hanoju jih po mestu šviga sedem milijonov, temu primeren je tudi smog v mestu. Zdi se, da skoraj ni polnoletnega Vietnamca, ki si mobilnosti ne bi olajšal s takim ali drugačnim lahkim dvokolesnim motorjem ali vespo. Motor je sen vsakega mladega Vietnamca. V večjih mestih daje promet vtis nekega organiziranega ali dogovornega kaosa, ki se kljub množici udeležencev odvija po nekakšnem šestem ali sedmem prometnem čutu in pravilu, da vse teče. Pešci, ki prečkajo ceste, se na prehode za pešce ne morejo zanesti, vse je odvisno le od budnosti in spretnosti vseh udeležencev. Vsak mora paziti na vse ostale in nase hkrati. Na vseh hitrih cestah ali avtocestah je hitrost največkrat omejena na 80 kilometrov na uro. Le ponekod dovoljuje tudi 100 kilometrov. Seveda smo vožnje raje zaupali domačim šoferjem in vodičem.

V stari prestolnici je veliko tudi takšne arhitekture, ki dokazuje, da so Vietnamu nekaj časa vladali Francozi. Ta nekdanja kraljeva rezidenca se arhitekturno zgleduje po Verasaillesu. Foto Boris Šuligoj

Tako smo se lepega dne po štiripasovnici vračali v 10-milijonsko prestolnico Hanoj. Šoferju se je res malce mudilo, a ni vozil hitro, ko nas je kakih 20 kilometrov pred glavnim mestom ustavila prometna policija. Voznik je plačal 40 dolarjev kazni (v vietnamskih donih, seveda). »Vozil sem en kilometer nad dovoljeno hitrostjo. Policisti so me kaznovali z najnižjo možno kaznijo, ampak to pomeni, da sem ob dvodnevni zaslužek.« Povedal je tudi, da se z vietnamskimi policisti ne da ničesar zabarantati, da mu nikakor ne morejo oprostiti prekrška. »To dobro vem, ker sem bil policist včasih tudi sam in sem jim zato tudi pokazal izkaznico. Vendar vem, da je vse posneto in da stranskih poti ni,« je dejal šofer, ki je bil malce slabe volje, a smo ga vsaj malo potolažili, saj smo mu dodatno prispevali za polovico kazni.

V Hanoju sva z Natašo takoj po namestitvi v hotel hitela v bližnjo ulico, kjer približno dvakrat na dan pelje vlak po čisto ozki ulici, ljudje pa sedijo tik ob tirih, kavarna se dotika kavarne. Vsak gost naroči pijačo ali dobro vietnamsko kavo in v skoraj prazničnem vzdušju s tisoč mobiteli v rokah komaj čaka, da pripelje vlak, ki zmerno počasi oddrdra le meter stran od sedečih gostov z obeh strani ozke ulice. Ko je ta vlak prvič peljal tako blizu hiš, domačini seveda niso bili zadovoljni. Ampak zdaj je ta ulica hanojska zlata jama. Turisti se morajo (skoraj obvezno) ovekovečiti ob nenavadnem vlaku v tako ozki ulici.

Ho Ši Minh je skoraj živ, ameriške rane skoraj zaceljene

V Hanoju februarja ni vroče, je pa vlaga tudi 90-odstotna. Čeprav temperatura ni ravno visoka, ta vlaga upočasni naše misli in premike.

Po bližnjem srečanju tretje vrste z vlakom v slikoviti ozki hanojski ulici se odpravimo v mavzolej legendarnega državnika Ho Ši Minha. Pot do mavzoleja in razstavljenega balzamiranega trupla pokojnega vietnamskega voditelja se kar vleče in je speljana mimo parlamenta. V grobnici se skupaj s tisoči Vietnamcev v neprekinjeni v verigi pomikamo spoštljivo in radovedno mimo zastekljene vitrine in voditeljevega večnega ležišča. Nihče niti ne pomisli, da bi ob vseh častnih vojaških stražah fotografiral, ker je to seveda strogo prepovedano. Truplo nekdanjega revolucionarnega voditelja je urejeno do popolnosti (Vietnamcem so pomagali ruski specialisti za balzamiranje trupel), sploh ni videti, da bi bil že 57 let mrtev. Kasneje si ogledamo tudi Ho Ši Minhovo rezidenco nedaleč stran, ki priča, da je bil zelo spoštovani oče naroda pravzaprav skromen mož in je živel v manjšem bivališču v današnjem spominskem parku sredi Hanoja. Vietnamcem sta med vojno pomagali Kitajska, Kuba in Laos. V zameno za vso pomoč, ki so jo dobili v času vojne iz sosednje države (preko Laosa so prejemali hrano, orožje, nafto, zdravila ...) so Vietnamci omogočili Laosu uporabo dela pristanišča Vung Ang, ki ga Laos zdaj uporablja za uvoz in izvoz blaga po morski poti. Tudi Kubancem zdaj vračajo pomoč, kolikor lahko.

V vietnamski vojni je umrlo približno 1,5 milijona Vietnamcev, 300.000 prebivalcev Kambodže in 200.000 iz Laosa. V vietnamski vojni je sodelovalo 3 milijone ameriških vojakov, 58.220 jih je umrlo 1350 jih pogrešajo, v povprečju so bili stari 21 let. 300.000 ameriških vojakov je bilo ranjenih, 21.000 trajnih invalidov, 830.000 jih je potrebovalo psihično pomoč. Na Vietnam so zmetali na milijone bomb in še zdaj jih vsako leto odkrijejo na tisoče, zaradi njih še zmeraj umirajo posamezni nesrečniki.

Vrsta spomenikov v Vietnamu opozarja na srdit boj z nekajkrat močnejšim okupatorjem. Američani so odvrgli milijone bomb in velike količine kemičnih strupov, uporabili so velike količine herbicida "agent orange", bojnega strupa dioksina ter napalma, kar je še desetletja škodovalo zdravju prebivalstva. Kljub vsem grozotam jim v 20 letih ni uspelo zlomiti duha vietnamskega naroda. Zdi se skoraj neverjetno, da je skromen narod premagal takšno vojaško velesilo. Američani so se z najtežjim orožjem in s številnimi grozodejstvi znesli nad preprostim narodom, samo zato, ker so čutili neustavljivo potrebo, da zlomijo politični sistem azijskega naroda in vzpostavijo svoj vpliv v državi na drugem koncu sveta.

Ameriški državljani, med njimi celo zdavnaj upokojeni oficirji ameriške vojske, zdaj brez zadrege obiskujejo Vietnam. Občutek imam, kakor da so Vietnamci vrgli zamero čez rame, da so pozabili na vse. Morda zato, ker se narodove rane hitro celijo in pragmatično vedo, da jim zamera ne bo prinesla koristi. Ali pa zato, ker so se hkrati pobijali tudi med seboj s sonarodnjaki in je zdaj veliko več vredno, da ohranijo narodno enotnost. Toda ponos, spomin in spoštovanje vseh svojih herojev so ohranili in ta spomin tudi negujejo. So pa Vietnamci pomemben spomenik in dober primer nesmiselnosti vseh vojn, ki so jih v zadnjih 100 letih kurili (in jih še naprej) Američani po svetu.

Pristanišče s številnimi čolnički, ki čakajo predvsem turiste. Foto Boris Šuligoj

V Vietnamu imajo podobne kraške jame, kot so naše

Phong Nha krasi izjemna pokrajina, na trenutke z vrsto kraških pojavov in nacionalni park Ke Bang. Tam je še posebej priljubljena Rajska jama, ki so je veseli ljubitelji podzemnih jam. Krasoslovci z vsega sveta zato radi raziskujejo vietnamski kraški svet. Dober kilometer so nas peljali na vesla po podzemni reki, nas izkrcali in tako smo se podali na lahkoten sprehod po Rajski jami, ki na trenutke malce spominja na naše znane kraške lepotice. Nedaleč stran sva veslala v kanuju tudi po mirni reki in ob njej je bilo za čuda malo turistov. Potem pa sva zašla na račjo farmo. Sama se verjetno ne bi nikoli odločila zanjo, če naju tja ne bi peljal vodič Khan.

Druženje z racami se zdi malce poceni in neumno, ampak je tudi malce drugače in smešno. Foto Boris Šuligoj

Račje farme (mislim, da jih je v Vietnamu več) štejejo za eno bolj priljubljenih (in donosnih) vietnamskih znamenitosti. Race so namreč hvaležen fotografski dogodek za družbena omrežja. Na tej logiki vse bolj sloni tudi turistična ponudba po svetu. Turizem nima smisla, če ga ne spremlja dober fotografski utrinek. Domačini nas spremenijo v nekakšne račje vodnike. Nasujejo nama brikete med dlani, da nama race kljuvajo med dlani, po rokah in po nogah, pri tem pa naju do onemoglosti žgečkajo. Občutek je malce prismojen in nenavaden hkrati, toda človek se mora smejati, tudi če noče, ko samega sebe vidi, kako ga oblega, uboga in žgečka jata neskončno požrešnih belih rac. K sreči so naju obuli v posebne cokle in nama potem dobro oprali noge, kajti račjih iztrebkov na tleh ne manjka. Ampak race ostanejo kot poseben spomin za družinski album. Phong Nha je pomirjujoče okolje. Še sreča. Kaj bi ob začetku vojne v Iranu človeka bolj pomirilo kot pogled na neskončna zelena riževa polja. Prav tu me doseže prošnja novinarskega kolega s TV Koper Deana, da mu poročam, kako se bomo po začetku vojne lahko sploh vrnili z letalom domov.