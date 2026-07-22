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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d.
    22. 7. 2026 | 08:14
    22. 7. 2026 | 08:40
    7:18
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    Šok za nekaj trenutkov zamegli um. Racionalnih odločitev v takem trenutku ni za pričakovati. Naravni so žalost, jeza, vprašanja, kot je: Zakaj ravno jaz? Življenje se posamezniku po takšni ali drugačni diagnozi hude bolezni obrne na glavo, pa naj bo še tako močna oseba, potreben je čas.

    Tudi šok, žalost in jeza ne trajajo večno, človeški možgani bodo namreč vedno iskali rešitve, saj je njihova glavna naloga to, da telo ohranjajo pri življenju. Zato je naslednje neizogibno vprašanje:

    Ali sem res izkoristil vse možnosti?

    Pri zahtevnih diagnozah odločitev o zdravljenju pogosto ni preprosta. Medicina se hitro razvija, možnosti zdravljenja je vse več, vsak primer pa ima svoje posebnosti. Zato je lahko drugo zdravniško mnenje dragocena pomoč pri razumevanju diagnoze, potrditvi predlagane poti ali iskanju dodatnih možnosti. Ne pomeni nezaupanja v zdravnika, temveč odgovoren korak k bolj informirani odločitvi.

    Tudi več gotovosti je že majhen čudež

    Ne gre za to, da dvomimo o medicini in sposobnostih specialistov, gre za občutek. Občutek gotovosti, varnosti, občutek, da smo izčrpali vse vire, da je povedano in diagnosticirano res prava resnica.

    Pridobitev drugega zdravniškega mnenja postaja običajna praksa in ne pomeni, da je posameznik nezaupljiv, le zaveda se, da so možne še drugačne diagnoze in oblike zdravljenja. Popolnoma naravna je želja, da bi za svoje zdravje poskrbeli na najboljši način, z najboljšo oskrbo in bili prepričani, da res zdravimo pravo stvar.

    Napačna diagnoza lahko namreč vodi do poslabšanja dejanskega stanja. Če se tudi najbolj vestna ekipa medicinskih strokovnjakov trudi ozdraviti osebo z neko boleznijo, diagnoza pa je bila že od začetka postavljena napačno, lahko to bolniku zgolj škoduje, hkrati pa še daljša potek in napredek dejanskega obolenja.

    Tudi če je ob pridobitvi drugega mnenja ugotovljeno, da je bila že prva diagnoza postavljena pravilno, pa vseeno obstajajo različne terapevtske poti, ki jih uporabljajo različni zdravniki. Bolnik v takem primeru pridobi dodatne možnosti odločanja o tem, kako bo njegovo zdravljenje potekalo in kakšna oblika terapije mu bolj ustreza, hkrati pa je lahko prepričan o tem, da se pravilno odloča.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Drugo mnenje zunaj domačih meja

    Po drugo mnenje se bolniki po prejemu diagnoze hude bolezni odpravljajo tudi v tujino, saj so po drugih državah Evrope večkrat svetovno znani specialisti, ki si jih lahko želi vsak posameznik z zahtevno diagnozo.

    Strah, ki se pri takih podvigih poraja večini Slovencev, pa so cene teh storitev v tujini, ki so po navadi precej višje od tistih pri nas doma, za povrhu pa so še samoplačniške, drugače kot v slovenskem javnem zdravstvu. Ker pa si vsak posameznik, sploh tak, ki mu je bolezen življenje obrnila na glavo, zasluži izčrpati vse možnosti za ozdravitev ali lajšanje stanja, je tu zavarovanje, ki omogoča prav to – zavarovanje Zdravljenje v tujini Vzajemne zdravstvene zavarovalnice.

    Ko se posameznik znajde v zahtevnih zdravstvenih okoliščinah, sta dostop do zanesljivih informacij in občutek, da ima na voljo več možnosti, izjemno pomembna. Zavarovanje Zdravljenje v tujini zato zavarovancem omogoča hitro in strokovno pridobitev drugega zdravniškega mnenja in podporo medicinskega tima Vzajemne pri organizaciji zdravljenja v tujini. Kritje vključuje zdravljenje v priznanih evropskih zdravstvenih ustanovah, stroške prevoza in nastanitve ter dostop do izkušenih strokovnjakov v evropskih državah, razen Švice.

    Najbolj potrebna pomoč pogosto ni medicinska

    Pogosto se pogovarjamo samo o tem, kakšno zdravljenje oz. operacijo potrebuje oboleli. Ob odločitvi za zdravljenje na eni od evropskih priznanih klinik pa je pogosto pozabljen zelo pomemben del tega zdravljenja – organizacija. Kako bo bolna oseba do izbrane države za zdravljenje sploh prišla, kako se pri specialistu naročiti, pogosto je ovira tudi jezikovna. Tako je težko izpolnjevati potrebno dokumentacijo, razumeti izvide, še najtežje pa kriti vse te stroške, ki med nujno potrebnim zdravljenjem le naraščajo. Nato pridejo še zdravila, o nastanitvi spremljevalca bolne osebe pa se sploh ne govori.

    Pri zavarovanju Zdravljenje v tujini Vzajemne zavarovalnice pa lahko vse te skrbi izpuhtijo.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Mir si zagotavljamo takrat, ko ga še ne potrebujemo

    Ko smo zdravi, se nam ne zdi, da zavarovanje potrebujemo. Moramo pa se zavedati, da nesreča bolezni lahko zadene prav vsakega. Tisti, ki pa je za zavarovanje poskrbel že prej, bo v tako težkem času vsaj za las bolj miren in prepričan, da bo zanj storjeno prav vse, brez nastajanja dodatnih stroškov, ki bi bremenili njega ali njegove bližnje.

    Zavarovanje Zdravljenje v tujini Varuha zdravja, Vzajemne, je namenjeno vsem, ki si ob zahtevnejših zdravstvenih diagnozah želijo več možnosti pri odločanju o zdravljenju in strokovno podporo skozi celoten postopek.

    Omogoča hitro pridobitev drugega zdravniškega mnenja, pomoč medicinskega tima Vzajemne pri organizaciji zdravljenja v tujini ter dostop do priznanih evropskih zdravstvenih ustanov in izkušenih strokovnjakov.

    Kritje vključuje stroške zdravljenja, prevoza in nastanitve v evropskih državah, razen Švice, po zaključenem zdravljenju pa tudi stroške zdravil v Sloveniji in nekaterih zdravstvenih storitev, kot je kontrolni pregled.

    Zavarovanje je mogoče skleniti od rojstva do dopolnjenega 64. leta, velja pa do dopolnjenega 75. leta. Če se zavarovanec za zdravljenje v tujini ne odloči ali mu je diagnosticiran preinvazivni rak oziroma rak v zgodnjem stadiju, mu pripada tudi enkratno denarno izplačilo, ki lahko pripomore k lažjemu spopadanju s finančnimi posledicami zdravljenja in okrevanja.

    Ob sklenitvi so na voljo tudi finančne ugodnosti: v prvem zavarovalnem letu lahko ob izpolnjevanju pogojev popust na premijo znaša do 26 odstotkov, k ugodnejši premiji pa prispevajo akcijski popust, vključitev v program Varuh zdravja, letno plačilo in družinski popust.

    Ob sočasni sklenitvi zavarovanja Zdravljenje v tujini in zavarovanja Pomoč na domu zavarovanec pridobi še 50-odstotni popust na zavarovanje Pomoč na domu, ki velja ves čas sočasnega trajanja obeh zavarovanj.

    Zavarovanje sklenite, še preden bo prepozno. Več o ponudbi si lahko preberete tukaj.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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