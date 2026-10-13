Diagnoza papeža Leona XIV.: kaj skrbi zdravnike

Papež Leon XIV. bo danes dopoldne sprejet v rimsko bolnišnico Gemelli, kjer mu bodo operativno odstranili pljučni vozliček, odkrit med nedavnimi rutinskimi zdravstvenimi pregledi. Papež je poseg napovedal med nedeljsko molitvijo angelovega češčenja in pojasnil, da je bila sprememba odkrita v zelo zgodnji fazi ter je dobro omejena. Po operaciji naj bi v bolnišnici ostal približno teden dni. Toda kaj pomeni diagnoza pljučnega nodula in zakaj je včasih potrebna operacija? »Nodul operiramo, če potrdimo, da gre za maligno bolezen ali če je glede na slikovne preiskave močno sumljiv za malignom, hkrati pa težko dostopen vzorčenju,« pojasnjuje Mateja Marc Malovrh, specialistka pnevmologije na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik. V takšnem primeru operacija služi tako ...