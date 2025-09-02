  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    FOTO: Medicofit
    Galerija
    FOTO: Medicofit
    Promo Delo
    2. 9. 2025 | 08:53
    2. 9. 2025 | 08:54
    11:38
    A+A-

    Ste pred kratkim rodili in se sprašujete, zakaj je vaš trebuh, kljub izgubi telesne teže, še vedno videti, kot da ste na začetku nosečnosti? Ali med vstajanjem iz ležečega položaja opazite značilno izboklino vzdolž trebušne sredine in imate hkrati občutek, da je vaš trebuh »razrahljan«? Ob tem čutite še bolečine v križu? Morda gre za diastazo rektusov ali razmik trebušnih mišic, ki se pogosto razvije po porodu, zaradi obremenitve trebušne stene med nosečnostjo. Razlog je rastoča maternica, ki pritiska na vezivno tkivo med mišicami. Pogosto se k naštetim simptomom pridružita tudi mišična šibkost in nestabilnost mišic jedra.

    Diastaza rektusov je sicer pogost pojav, ki prizadene kar dve od treh žensk po porodu. Ker se bolečine in težave lahko razvijejo tudi pozneje, mnoge to zmotno dojemajo zgolj kot neprivlačno neprijetnost. Vendar žal ne gre le za estetsko težavo, ampak stanje, ki brez strokovne rehabilitacije lahko pripelje do hujših bolečin in dolgoročnih okvar.

    Diastaza rektusov je funkcionalna motnja, ki lahko brez ustrezne terapevtske obravnave vodi do trajnih posledic. Če sumite, da imate diastazo rektusov, se čim prej naročite na pregled in diagnostično terapijo v kliniki Medicofit.

    Kaj je diastaza rektusov in zakaj nastane?

    Diastaza rektusov opisuje patološki razmik med levo in desno stranjo preme trebušne mišice (musculus rectus abdominis), ki potekata vzdolž sprednje trebušne stene. Osrednji del, kjer se mišici stikata, je vezivna struktura, imenovana linea alba. Ta tanka, a čvrsta linija deluje kot nekakšno stabilizacijsko tkivo telesa. Med nosečnostjo, ko se maternica povečuje, se trebušna stena razteza, da bi zagotovila prostor za plod. Zaradi povečane napetosti in hormonskega vpliva na vezivna tkiva (zlasti zaradi delovanja relaksina in estrogena) se linea alba postopoma tanjša in izgublja prožnost, kar lahko vodi v razmik trebušnih mišic, torej, v diastazo.

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Čeprav je nosečnost najpogostejši vzrok, pa se stanje ne pojavlja le pri ženskah po porodu. Tveganje obstaja tudi pri moških ali ženskah, ki pogosto dvigujejo težka bremena, napačno izvajajo vaje za trebušne mišice ali hitro pridobijo telesno težo.

    Izredno pomembno je vedeti, da diastaza ni zgolj fizična in vizualna sprememba na telesu oz. trebušni steni, temveč stanje, ki lahko slabo vpliva na celotno biomehaniko telesa. Prekinjena mišična zanka namreč slabša podporo hrbtenici in notranjim organom, zato lahko nastanejo številne sekundarne težave, kot so na primer bolečine v križu, oslabljeno medenično dno in tudi prebavne motnje. Zaradi tega je razumevanje in pravočasno zdravljenje diastaze ključnega pomena za dolgoročno telesno moč in zdravje.

    Pri diastazi rektusov sta pravočasno ukrepanje in strokovna fizioterapevtska obravnava izredno pomembna. Z ustreznimi terapevtskimi metodami in vajami se lahko učinkovito »zapre« razmik, okrepi telo in mišice ter odpravi bolečine.

    Sumite, da imate diastazo rektusov? Prepoznajte vse simptome

    Najbolj prepoznaven simptom diastaze rektusov je t. i. mehki trebuh. Značilen je torej občutek, da je trebuh ohlapen, zlasti v osrednjem delu med popkom in prsnico. Pogosto se pojavi tudi izboklina ali »hribček«, ki se še posebej izrazito pokaže ob napenjanju mišic, na primer pri vstajanju iz ležečega položaja ali dvigovanju otroka oz. težjih bremen. Izboklina je znak, da notranje trebušne mišice svoje stabilizacijske funkcije ne opravljajo več učinkovito.

    Poleg estetskih sprememb so mogoče tudi številne druge težave, ki jih ne smemo prezreti. Med najpogostejšimi so:

    Bolečine v križu in težave z medeničnim dnom: te so posledica zmanjšane opore trupu, zaradi šibkih trebušnih mišic in večjega pritiska na hrbtenične strukture.

    Slaba stabilnost trupa: zaradi šibkosti mišic so mogoče težave pri gibanju, na primer pri prenašanju bremen in po dolgotrajnem sedenju. Pojavijo se lahko tudi težave z ravnotežjem.

    Spremenjena (slaba) telesna drža: razvije se lahko tudi povečana ledvena lordoza (usločena ledvena hrbtenica) in nasploh nepravilna drža.

    Težave s prebavo: pogosto so pridruženi napihnjenost, slabša prebava, občutek polnosti v trebuhu in podobno.

    Uhajanje urina: zaradi šibkosti mišic lahko diastaza rektusov vodi tudi do nehotenega uhajanja urina, predvsem pri naporu, saj so trebušne mišice povezane z mišicami medeničnega dna.

    Dobro je vedeti, da se diastaza lahko razvije v resno motnjo. Ko so preme trebušne mišice preveč razmaknjene in vezivno tkivo med njimi oslabljeno, druge mišične skupine, kot so ledvene mišice ali mišice medeničnega dna, prevzamejo njihovo nalogo. Takšna nepravilna »kompenzacija« vodi v porušeno biomehaniko telesa, nepravilno gibanje, še večje neravnovesje mišičnih sil in sčasoma do povečanega tveganja za kronične bolečine ali poškodbe.

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Zelo pomembno je, da simptome diastaze jemljemo resno in ne čakamo na spontano izboljšanje. Ob tem se je dobro zavedati, da je le pod budnim očesom strokovno usposobljenega fizioterapevta in z ustreznim terapevtskim pristopom mogoče spet vzpostaviti mišično moč ter ravnovesje trupa in trebušnih mišic, si povrniti telesno funkcionalnost in preprečiti resnejše zaplete.

    Kako poteka diagnostika diastaze rektusov?

    Diagnoza diastaze rektusov zahteva natančno strokovno oceno in pristop. Zdravnik ali terapevt najprej opravi pogovor in tako pridobi informacije o simptomih, preteklih poškodbah ali operacijah ter drugih dejavnikih, kot so nosečnost ali čezmerna telesna teža, ki lahko vplivajo na nastanek diastaze. Pregled se praviloma nadaljuje z opazovanjem trebuha v različnih položajih (stoje, leže, med napenjanjem trebušnih mišic).

    Nato sledi, poleg osnovnih testov, še t. i. palpacija. To pomeni, da specialist pretipa trebušni predel ter oceni razmik med levim in desnim delom trebušne stene. Pomembno je, da pridobi tudi informacije o širini in globini razmika, saj večja globina običajno pomeni večje tveganje za neravnovesja in mišično nestabilnost. V nekaterih primerih je zato še dodatno potrebna ocena stabilnosti trupa in funkcionalnosti trebušnih mišic. Pri potrjeni diastazi rektusov zdravnik običajno priporoči nadaljnjo fizioterapijo za krepitev trebušnih mišic in zmanjšanje razmika. Le v hujših primerih pa kirurško zdravljenje.

    Strokovna ocena je izjemno pomembna tudi zato, da se izključijo morebitne druge, pogosto prikrite težave v trebušni votlini, na primer popkovna kila, rupture mišičnih vlaken ali poškodbe fascije ipd.

    Strokovna diagnostika je prvi in najpomembnejši korak pri obravnavi diastaze. Le tako se lahko zagotovi varna in uspešna rehabilitacija.

    Kirurški poseg ali fizioterapija?

    V zelo redkih primerih se pri diastazi rektusov priporoča kirurško zdravljenje, t. i. abdominoplastika. Praviloma so to res zelo hudi primeri, pri katerih fizioterapevtska obravnava in rehabilitacija ne prineseta rezultatov. Večinoma pa je z ustrezno zastavljeno fizioterapijo in terapevtsko vadbo mogoče popolnoma obnoviti funkcionalnost trebušne stene in videz trebuha.

    Naročite se na diagnostično terapijo v kliniki Medicofit.

    V kliniki Medicofit obravnava poteka celostno

    V kliniki Medicofit poteka obravnava diastaze rektusov po najnovejših smernicah sodobne fizioterapije, njen namen pa ni le rehabilitacija, temveč tudi obnova mišične moči in stabilnosti ter preprečitev ponovitve težave.

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Obravnava obsega natančno začetno diagnostiko, individualno prilagojen načrt zdravljenja in v zadnji fazi oblikovanje programa posebne terapevtske vadbe. Pri tem se uporabljajo sodobne terapevtske metode in medicinska oprema, na primer biofeedback sistem za mišično aktivacijo ter vadbene naprave za krepitev moči telesa in posturalno stabilizacijo. Velik poudarek je tudi na multidisciplinarnem timskem pristopu, ki vključuje fizioterapevte in kineziologe. To omogoča celostno in usklajeno vodenje procesa rehabilitacije.

    Prav tako je pomembno izobraževanje, kar pomeni, da fizioterapevt posameznika ozavešča denimo o pomenu pravilne telesne drže, tehnikah dvigovanja in drugih vsakodnevnih navadah, ki pripomorejo k hitrejšemu okrevanju in preprečevanju nadaljnjih težav. Fizioterapija pri diastazi rektusov praviloma obsega še posebne specialne vaje in t. i. »bracing« globokih trebušnih mišic.

    Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja diastaze rektusov

    38-letna Sanja, po poklicu računovodkinja, se je obrnila na kliniko Medicofit zaradi občutka nestabilnosti trupa in bolečin v spodnjem delu hrbta, ki so se pojavile pri teku in večjih obremenitvah po tretjem porodu.

    Klinični pregled je pokazal diastazo rektusov širine 2,5 cm, zmanjšano koordinacijo med trebušnimi in hrbtnimi mišicami ter oslabljeno stabilizacijo medenice. Palpacija je razkrila zmanjšano aktivacijo, kot tudi napetost globokih mišic trupa.

    Na podlagi anamneze in kliničnega pregleda je bil zastavljen individualen program fizioterapevtskega zdravljenja v trajanju 14 tednov, ki je temeljil na terapevtski in kineziološki vadbi. Program vadbene terapije je vključeval vaje za krepitev globokih trebušnih mišic, stabilizacijske naloge in funkcionalne obremenitve ter postopno stopnjevanje tekaških obremenitev. Dopolnilno se je izvajala TECAR terapijo za spodbujanje regenerativnih procesov ter manualne tehnike za izboljšanje elastičnosti vezivnih tkiv.

    Po zaključenem programu je pacientka poročala o bolj stabilnem trupu, skoraj popolnoma odsotnih bolečinah v hrbtu in varni vrnitvi k rednim tekaškim treningom brez občutka nestabilnosti.

    Ali se diastaza rektusov lahko popolnoma odpravi?

    Ob pravočasni fizioterapevtski obravnavi in rehabilitaciji se stanje lahko povsem odpravi. Napredek je običajno viden že v nekaj tednih, popolna regeneracija pa v povprečju traja od tri do šest mesecev. Za uspeh so pomembni vztrajnost, doslednost in individualno prilagojen fizioterapevtski program ter ustrezna vadba.

    Naročite se na fizioterapevtsko obravnavo diastaze rektusov v kliniki Medicofit.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nova vloga

    Smučarska zveza ima novega, presenetljivega uslužbenca

    Nekdanji dolgoletni reprezentant v alpskem smučanju Štefan Hadalin je prevzel vlogo predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje.
    1. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trg

    Hrvaška država v prevzem Ljubljanske borze

    Finančna industrija zaskrbljena zaradi sprememb, na finančnem ministrstvu nimajo zadržkov.
    Maja Grgič 1. 9. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin in Trump menda našla skupni jezik o koncu vojne v Ukrajini

    Ruski predsednik je na vrhu ŠOS dejal, da je z ameriškim predsednikom našel pot do miru. Medtem se napetosti v Evropi in Ukrajini stopnjujejo.
    1. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    MedicofitDiastaza rektusovRazmik trebušnih mišicfizioterapija
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    PU Celje

    Vlomil v gostilno, ukradel denar, izpraznil steklenice in zaspal

    Mladeniča bodo zaradi vloma v gostinski lokal kazensko ovadili.
    2. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestopni rok

    Newcastle rekorderju ob slovesu namenil 37 besed

    Ob koncu angleškega prestopnega roka je lanski prvak Liverpool za Alexandra Isaka odštel rekordnih 144 milijonov evrov. Newcastle že pripeljal zamenjavo.
    2. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policija

    Brez vozniškega dovoljenja pijan vozil neregistriran avtomobil

    Vozilo je bilo zaseženo, sledi obdolžilni predlog.
    2. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sudan

    V zemeljskem plazu umrlo več kot tisoč ljudi, vas zravnalo z zemljo

    Velik del regije Darfur, vključno z območjem, ki ga je zajel plaz, je zaradi nenehnih spopadov večinoma nedostopen mednarodnim humanitarnim organizacijam.
    2. 9. 2025 | 08:48
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zaseg lovske puške

    Policija starejšega moškega z območja Velenja sumi krivolova

    Konec prejšnjega tedna so pri moškem opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli dvocevno lovsko puško cal. 20 z dvema vstavljenima nabojema.
    2. 9. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policija

    Brez vozniškega dovoljenja pijan vozil neregistriran avtomobil

    Vozilo je bilo zaseženo, sledi obdolžilni predlog.
    2. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sudan

    V zemeljskem plazu umrlo več kot tisoč ljudi, vas zravnalo z zemljo

    Velik del regije Darfur, vključno z območjem, ki ga je zajel plaz, je zaradi nenehnih spopadov večinoma nedostopen mednarodnim humanitarnim organizacijam.
    2. 9. 2025 | 08:48
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zaseg lovske puške

    Policija starejšega moškega z območja Velenja sumi krivolova

    Konec prejšnjega tedna so pri moškem opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli dvocevno lovsko puško cal. 20 z dvema vstavljenima nabojema.
    2. 9. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo