Dijak Aljaž Erman prejel najvišje priznanje Gimnazije Kranj

Zlati maturant Gimnazije Kranj Aljaž Erman je zelo poseben mladostnik, pravijo njegovi profesorji. V štirih letih obiskovanja gimnazijskega programa se je izkazal na številnih tekmovanjih, osvojil je namreč kar sedem medalj na olimpijadah iz znanja, štirikrat je bil državni prvak in osemkrat podprvak.

Še posebej mu leži področje naravoslovja, svojo pot pa bo nadaljeval na Fakulteti za matematiko in fiziko, in sicer smer fizika. »Fizika me je od vseh naravoslovnih smeri vedno najbolj zanimala, tako da je bila to tudi moja prva izbira, čeprav me zanimata tudi matematika in kemija. Lahko bi se odločil tudi za študij v tujini, a o tem nisem nikoli zares razmišljal. Doma mi je vendarle ljubše,« pravi bodoči diplomant fizike in dodaja, da se bo za študij v tujini morda odločil v prihodnosti.

Aljaž Erman je prejel Veliko plaketo in Kristalno plaketo Gimnazije Kranj. FOTO: Nataša Kne/Gimnazija Kranj

Aljaž je samozavesten, a hkrati skromen in redkobeseden fant, ki se ne sili v ospredje, o njem še pravijo profesorji Gimnazije Kranj. Sam se za podporo zahvaljuje vsem profesorjem, še posebej razredničarkiin profesorici fizike, ki sta mu bili vedno pripravljeni pomagati in ga podpirali pri sodelovanju na tekmovanjih.

Ko najde trenutek prostega časa, rad igra nogomet, ki ga trenira že od tretjega razreda osnovne šole, ali pa partijo šaha. Preden se je začel redno udejstvovati na tekmovanjih in olimpijadah, se je ukvarjal tudi z risanjem, animacijo in programiranjem.

»Nogomet me veseli že od nekdaj, prav tako pa na televiziji redno spremljam evropski nogomet. Pri šahu me najbolj fascinira kompleksnost igre, rezultat pa je vedno odraz igralčevega znanja in sposobnosti. Če izgubiš partijo, ne moreš kriviti okoliščin, sreče ali drugih, le sebe,« pravi zlati maturant.

Skoraj devetnajstletni Aljaž je samo v lanskem šolskem letu med drugim postal državni prvak iz razvedrilne matematike in kemije, državni podprvak iz logike, prejel je zlato priznanje in tretje mesto iz fizike, zlato priznanje in nagrado za tretje mesto iz astronomije ter zlato priznanje iz matematike.