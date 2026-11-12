Dijakinja Hana Hafner: Tudi ko ni videla na levo oko, ji zdravniki niso verjeli

Tik pred desetim rojstnim dnem je Hana Hafner izvedela, da ima možganski tumor. Pred diagnozo so se vrstili hudi glavoboli, bruhanje in nazadnje izguba vida na levem očesu. A kot pripoveduje danes, so zdravniki njene težave sprva pripisovali psihičnim vzrokom in dvomili o tem, ali so resnične.

»To je bila prelomna točka za moje starše in zame, ko smo rekli, zdaj se pa ne damo več odgnati,« se spominja dijakinja gimnazije Poljane, ki je svojo izkušnjo opisala v knjižnem prvencu Skriti sopotnik. Diagnoza je družino dosegla zvečer v bolniški sobi. Po Haninih besedah je zdravnica povedala, da gre za možganski tumor in da ga bo treba odstraniti, nato pa odšla.

Toda tudi konec zdravljenja ni pomenil preproste vrnitve v nekdanje življenje. Hana v intervjuju za Onoplus govori o drugačnem odraščanju, osamljenosti in tem, kako pomembno je, da odrasli otrokom prisluhnejo. Kako je bolezen zaznamovala njeno otroštvo in zakaj je svojo zgodbo prelila v knjigo, preberite v celotnem intervjuju na onaplus.si.