Decembrski, še posebej pa novoletni koncerti v hrvaških mestih že dolgo niso več le glasbeni dogodki, temveč tudi predmet strastnih razprav o izbiri izvajalcev, njihovem honorarju in vse bolj komercialni podobi prazničnega dogajanja. V Splitu je veliko razburjenja povzročil napovedani koncert bosansko-hercegovskega pevca in kantavtorja Dina Merlina, za katerega je predvidenih kar 375.000 evrov. Kaj menijo Splitčani Kot poroča hrvaški Jutarnji list, je koncert Dina Merlina na splitski Rivi, napovedan za 30. december, sprožil burne odzive med prebivalci. Za koncert in spremljajočo produkcijo je predvidenih 300.000 evrov brez DDV oziroma skupno 375.000 evrov z DDV. Del Splitčanov meni, da bi bilo mogoče tako visok znesek uporabiti za pomembnejše potrebe mesta. Zato so Splitčani zagnali ...