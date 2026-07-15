Okostje tiranozavra podrlo dražbeni rekord: 50,1 milijona dolarjev

Ogromen fosiliziran primerek tiranozavra (Tyrannosaurus rex) z vzdevkom Gus je bil v torek na dražbi pri Sotheby'su v New Yorku prodan za 50,1 milijona dolarjev kupcu, ki je na dražbi sodeloval po telefonu; s tem je, kar zadeva dražbe teh prabitij, padel rekord. Prodajna cena je bila prav tako precej višja od prvotne ocene, ki je znašala med 20 in 30 milijoni dolarjev.

Okostje, ki velja za enega največjih in najbolj popolnih doslej odkritih primerkov, je na ranču v okrožju Harding v Južni Dakoti izkopalo komercialno podjetje za zbiranje fosilov Theropoda Expeditions.

Gus – poimenovan po Garyju Gusu Lickingu, lastniku zemljišča, kjer so okostje med letoma 2021 in 2023 odkrili in izkopali – je bil v dneh pred dražbo predmet znanstvene razprave zaradi pomislekov, da bi prodaja v zasebne roke lahko omejila paleontološke raziskave.

»Ta dosežek je rezultat dolgoletnega dela,« je dejala Cassandra Hatton, podpredsednica dražbene hiše Sotheby's in globalna vodja oddelka za znanost in naravoslovje. »Gus ni le izjemna najdba, temveč primerek, ki je bil izkopan, dokumentiran, pripravljen in ohranjen z vrhunsko skrbjo. Trg se odzove, ko so izjemni primerki deležni ustrezne obravnave.«

Gus, ki ga odlikujejo impresivni zobje v obliki bodal in velikanska postava ter je postavljen v položaj plenilca, je po ocenah star 67 milijonov let. Visok je 3,8 metra in je predstavljal atrakcijo na novi lokaciji sedeža dražbene hiše v New Yorku.

Pretežka lobanja

Lobanja okostja je tako velika in težka, da ni nameščena na okostje. Namesto tega je postavljena v preddverje stavbe Sotheby's Breuer kot oster opomnik, da brutalistična arhitektura ni kos brutalnosti ugriza tiranozavra (T. rexa) – ugriza, ki ga je hiša Sotheby's opisala kot »ogromni zobje, razstavljeni v široko razprtih čeljustih«. Na samem okostju je nameščena replika lobanje.

Lobanja je pretežka, da bi bila nameščena na okostju. FOTO: Jordan Tovin/Reuters

Dražitelj je povedal, da okostje vsebuje 183 fosilnih kostnih elementov in 30 od 32 redko najdenih trebušnih reber. Te številke kažejo, da je Gus približno 61-odstotno popoln glede na število kosti, od 75- do 80-odstotno popoln glede na kostno maso – hkrati pa ima izjemno ohranjeno lobanjo, ki vključuje šest zob.

Gus, ki ga odlikujejo impresivni zobje v obliki bodal in velikanska postava ter je postavljen v položaj plenilca, je po ocenah star 67 milijonov let. Visok je 3,8 metra.

Za ponovno sestavo tiranozavra so bila potrebna tri leta zahtevnega laboratorijskega dela. Med tem procesom so strokovnjaki odkrili, da so na lobanji vidni sledovi ugrizov, žival pa je imela tudi polomljena rebra, ki so se zacelila še pred njeno smrtjo. Obe poškodbi bi lahko nastali med hranjenjem z ostanki drugih živali ali v boju z drugimi dinozavri.

»Trenutni trend, da se fosili dinozavrov tržijo in prodajajo kot redka umetniška dela po ogromnih cenah v dražbenih hišah, je zelo skrb vzbujajoč, prav tako pa tudi ideja o nakupu fosilov dinozavrov kot statusnega simbola ali blaga,« je za Guardian povedal profesor Richard Butler, paleontolog vretenčarjev na Univerzi v Birminghamu.

Trenutni trend, da se fosili dinozavrov tržijo in prodajajo kot redka umetniška dela po ogromnih cenah v dražbenih hišah, je zelo skrb vzbujajoč.

»Fosila, ki ni v priznani muzejski zbirki, ni mogoče proučevati in je zato izgubljen za raziskave. Fosili se kupujejo in prodajajo že stoletja, vendar so cene vse bolj nedosegljive za muzeje, kar je v veliko škodo znanosti.«

Profesor Stephen Brusatte z Univerze v Edinburgu se je strinjal. »Ker je bil ta dinozaver najden v ZDA, v Ameriki pa lahko s tem, kar najdete na svoji zemlji, počnete, kar želite, se zdi dražba zakonita,« je dejal. »Ampak kot znanstvenika me to še vedno skrbi.« V nekaterih državah, na primer v Braziliji ali Mongoliji, vsi fosili pripadajo državi.

Okostje vsebuje 183 fosilnih kostnih elementov in 30 od 32 redko najdenih trebušnih reber. FOTO: Jordan Tovin/Reuters

Zdajšnja prodaja presega prejšnji dražbeni rekord za fosilne dinozavre. Do torka je bil na vrhu stegozaver z imenom Apex, ki je bil leta 2024 na dražbi Sotheby's prodan za 44,6 milijona dolarjev.

Morda bo preteklo še nekaj časa, preden bo identiteta kupca uradno znana. Kljub temu pa praksa kaže, da ti dragoceni primerki ne ostanejo nujno skriti pred javnostjo; milijarder Kenneth Griffin, lastnik stegozavra z imenom Apex, ki je držal prejšnji rekord, je namreč svoj nakup za štiri leta posodil Ameriškemu muzeju naravne zgodovine.