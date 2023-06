Beseda diplomacija je francoskega izvora in je z nemškim posredništvom prišla v slovenski jezik šele v 19. stoletju.

Izhodiščno pomeni »dejavnost, ki se ukvarja z zunanjo, mednarodno politiko«, in je del strokovnega izrazja iz mednarodnega prava (na primer bilateralna diplomacija, preventivna diplomacija); z diplomacijo poimenujemo tudi diplomatski zbor oziroma več diplomatov.

Če do osamosvojitve nismo imeli slovenskega diplomatskega jezika (ker ga brez nacionalne države niti nismo potrebovali, v predvojni in povojni Jugoslaviji pa je bila to srbohrvaščina), se je to v dobrih tridesetih letih temeljito spremenilo.

Pomen besede diplomacija se je iz stroke razširil tudi med splošne uporabnike, v medije, na družbena omrežja in pomeni dvoje: »sposobnost koga, da ravna z ljudmi spretno, okoliščinam ustrezno«, in »ravnanje, ki kaže to sposobnost«, kar bi oboje lahko poimenovali tudi diplomatskost.

Ta teden je slovensko javnost navdušila in v nacionalnem ponosu (podobnem, kot ga doživljamo ob zmagah naših športnikov) povezala novica, da je bila Slovenija z več kot dvotretjinsko večino iz vzhodnoevropske skupine izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov, največje diplomatske organizacije na svetu.

Beseda diplomacija v SSKJ2 na portalu Fran.

Veliki mednarodni dosežek je rezultat uspešne slovenske diplomacije, ki si je na diplomatskih srečanjih pridobila naklonjenost mnogih manjših ali manj vplivnih držav v Afriki, Aziji in Južni Ameriki, in sicer z obljubo, da bo zagovarjala njihove (pogosto preslišane) interese, mir, varnost in enakopravno sodelovanje.

Nalogo je uspešno opravila tudi tiha diplomacija (kamor ne štejemo samo diplomatov), ki je v neformalnih srečanjih, osebnih stikih, daleč od oči javnosti prepričala sogovornike, da bo naša država delovala v dobro celotne svetovne skupnosti.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Andreja Legan Ravnikar.