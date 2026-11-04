Dnevna soba zgoraj, spalnica spodaj: dom, ki kljubuje običajni razporeditvi

Kaj storiti, ko ima stanovanje dolg in ozek tloris, nenavadno oblikovan strop in povsem obrnjeno razporeditev prostorov? Arhitektki Petra Zakrajšek in Urška Černigoj iz biroja GAO arhitekti sta posebnosti dvonadstropnega stanovanja vzeli kot izhodišče. Spalni prostori so ostali v spodnji, bolj intimni etaži, bivalni del pa sta umestili zgoraj, kjer se prek velikih drsnih vrat odpira na teraso. Mehke linije, teksture in skrbno izbrani materiali povezujejo obe ravni v skladno celoto.

Kako sta arhitektki preoblikovali stopnišče, kaj sta naredili z nenavadnim stropom in zakaj je celo prehod med spalnico in kopalnico postal poseben prostor? Celoten dom in fotografije si oglejte na Deloindom.si.