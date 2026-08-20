Dnevni horoskop za četrtek, 20. avgusta 2026

Oven (21. 3. – 19. 4.)

Danes boste morali delovati bolj v ozadju in se izogniti naglim odločitvam. Poslovno področje zahteva diskretnost, preverjanje podrobnosti ter natančen pregled skupnih financ ali dokumentacije. Ne tvegajte z novimi projekti ali investicijami, zato vztrajajte pri preverjenih poteh in bodite pozorni na drobni tisk v pogodbah.

Bik (20. 4. – 20. 5.)

V ospredje prihajajo sodelovanja in partnerski projekti, kjer lahko s pomočjo drugih dosežete napredek, vendar se izognite prevelikemu navdušenju. Natančno preberite vse dogovore in se prepričajte o pogojih, saj vas bosta stabilnost in jasnost v dogovorih dolgoročno zaščitili pred zapleti.

Dvojčka (21. 5. – 20. 6.)

Danes je čas za urejanje zaostalih nalog in organizacijo. Na poslovnem področju se izognite prevzemanju novih obveznosti ter raje dokončajte stare projekte. Finančno se osredotočite na poplačilo dolgov in urejanje rednih izdatkov, kajti disciplina in red bosta vaša zaveznika.

Rak (21. 6. – 22. 7.)

Sodelovanje in skupni projekti so v ospredju. V službi se lahko pojavijo priložnosti za skupinsko delo ali povezovanje s strankami, toda ne podpisujte ničesar brez temeljitega pregleda. Organiziranost dokumentacije in jasna komunikacija bosta ključni za poslovni uspeh.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Vaše komunikacijske sposobnosti bodo danes v središču pozornosti, zato je to odlična priložnost za predstavitve, dogovarjanje in mreženje, predvsem v prodaji ali marketingu. Preden sprejmete nove obveznosti ali podpišete pogodbe, se prepričajte o vseh podrobnostih.

Devica (23. 8. – 22. 9.)

Dan je kot nalašč za urejanje financ in stabilizacijo poslovnih temeljev. Poslovno se izognite impulzivnim nakupom in raje poskrbite za varčevanje ali poplačilo starih dolgov, saj bosta praktičnost in premišljenost opaženi s strani nadrejenih ali strank.

Tehtnica (23. 9. – 22. 10.)

Prevzemate večjo vlogo v skupini ali pri vodenju projektov. Poslovno boste blesteli v pogajanjih in predstavitvah, vendar pazite, da ne boste prehitro popuščali. Poiščite ravnotežje med lastnimi in tujimi interesi ter se izognite prevelikim obljubam.

Škorpijon (23. 10. – 21. 11.)

Danes je čas za umik in tiho produktivnost. Najbolj boste uspešni pri samostojnem delu ali raziskavah, zato se izogibajte konfliktom z nadrejenimi ali sodelavci. Na finančnem področju bodite previdni, saj se lahko pojavijo nepričakovani stroški, zato se izognite tveganim naložbam.

Strelec (22. 11. – 21. 12.)

Družabni stiki in mreženje vam lahko prinesejo poslovne priložnosti. Skupinski projekti ali sodelovanja so v ospredju, vendar ne pričakujte takojšnjih rezultatov. Previdno preglejte vse dogovore in se izognite prenaglim odločitvam.

Kozorog (22. 12. – 19. 1.)

Karierni izzivi vas postavljajo v ospredje – vaša natančnost in zanesljivost bosta opaženi. Osredotočite se na kakovost opravljenega dela in spoštovanje rokov, a ne dovolite, da bi vas obremenitve spravile iz tira. Premišljen pristop bo prinesel dolgoročne koristi.

Vodnar (20. 1. – 18. 2.)

Dan je ugoden za izobraževanje, pravne zadeve in mednarodne projekte. Poslovno se osredotočite na dolgoročne cilje ter se izogibajte hitrim rešitvam. Preglejte pogodbe in se prepričajte, da so vsi pogoji jasni, zato vztrajajte pri trajnostni rasti.

Ribi (19. 2. – 20. 3.)

Na poslovnem področju se odpirajo priložnosti za napredovanje preko izobraževanja ali sodelovanja s tujino. Preverite vse podrobnosti pri večjih odločitvah in se izognite tveganju. Prisluhnite svoji intuiciji in se osredotočite na dolgoročno varnost.

Splošna poslovna napoved za današnji dan:

Četrtek prinaša energijo za premislek, pregled obstoječih dogovorov in temeljito načrtovanje. Izogibajte se prenaglim odločitvam in tveganju, saj bo uspeh prišel skozi preglednost, potrpežljivost in strateško delovanje. Dan je idealen za utrjevanje poslovnih temeljev ter pripravo na nove izzive v prihodnjih dneh.

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Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Yourtango, Almanac, Ask-oracle, Indiatimes, Greeleytribune, Horoscope, Kaalavedicastro, Hindustantimes, Pressdemocrat, Economictimes, Astrologyindigo.