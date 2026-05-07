  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Dnevni horoskop: četrtek, 7. maj 2026

    Današnji dan prinaša priložnost za premišljene poteze in dolgoročno rast.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    7. 5. 2026 | 05:00
    4:50
    A+A-

    Oven

    Danes vas poganja močna motivacija in želja po napredku, vendar je previdnost pri finančnih odločitvah ključna. Na delovnem mestu se izogibajte impulzivnim reakcijam, zato raje stavite na premišljen pristop. Vaša samozavest vas lahko pripelje do novih priložnosti, če ostanete zvesti svojim dolgoročnim ciljem.

    Bik

    Stabilnost in vztrajnost sta vaši največji prednosti, zato poslovno okolje nagrajuje vaše praktično razmišljanje in doslednost. Dan je primeren za načrtovanje ter urejanje financ, izogibajte pa se nepotrebnim stroškom. S potrpežljivostjo boste utrdili temelje za prihodnje uspehe.

    Dvojčka

    Dan je pisan na kožo komunikaciji in sodelovanju, saj bodo vaše ideje naletele na dober odziv, še posebej, če boste odprti za skupinsko delo. Poslovno lahko s pogajanji in dogovori dosežete pomemben preboj, vendar ohranite prilagodljivost pri sprejemanju odločitev.

    Rak

    Intuicija vas danes vodi pri sprejemanju odločitev, tako v odnosih kot pri delu. Pri poslovnih nalogah stavite na natančnost in čustveno zrelost, zato bodite previdni z denarjem in obljubami – vztrajajte pri preverjenih rešitvah in ne hitite z novimi dogovori.

    Lev

    Danes ste v središču pozornosti, kar lahko izkoristite za napredovanje ali predstavitev svojih idej. Kreativnost in samozavest vam pomagata pri načrtovanju prihodnjih korakov, vendar ne pozabite na realističen pristop ter premišljeno finančno strategijo.

    Devica

    Vaša natančnost in analitičnost bosta danes še posebej cenjeni, saj poslovno okolje omogoča, da dokončate pomembne naloge in izboljšate organizacijo. V finančnih zadevah stavite na preudarno načrtovanje in se izogibajte prenagljenim odločitvam.

    Tehtnica

    Sodelovanje in harmonična komunikacija sta ključ do uspeha, zato se na delovnem mestu odpirajo možnosti za timsko delo in skupno reševanje izzivov. Premislite, preden sprejmete večje finančne obveznosti – ravnotežje vam bo prineslo dolgoročni uspeh.

    Škorpijon

    Danes je vaš strateški pristop v ospredju, saj vam intuicija in analitično razmišljanje pomagata pri reševanju zahtevnih poslovnih nalog. Previdno v odnosih s sodelavci – iskrenost in premišljenost vam lahko prineseta pomembne koristi.

    Strelec

    Odprtost za nove ideje in učenje vas lahko popelje v nove poslovne smeri, zato bodite pri načrtovanju kariere pripravljeni na prilagoditve in ne hitite z odločitvami. Sproščeno raziskujte možnosti, vendar ostanite zvesti svojim vrednotam.

    Kozorog

    Danes vas vodi disciplina in organiziranost, zato vam sistematično delo in jasni cilji omogočajo, da naredite pomemben korak naprej v karieri. V finančnih zadevah bodite pozorni na dolgotrajno stabilnost – ne sprejemajte tveganih odločitev.

    Vodnar

    Izstopate s svojo izvirnostjo in ustvarjalnim pristopom k reševanju težav, zato lahko s svežimi idejami pospešite projekte, vendar pazite, da ne prehitevate dogodkov. Sodelovanje z drugimi vam bo prineslo dodatno podporo.

    Ribi

    Dan je idealen za tiho inovativnost in ustvarjalno sodelovanje. V poslu se zanašajte na svojo intuicijo in miren pristop pri sprejemanju odločitev, pri financah pa bodite previdni in ne dovolite, da vas čustva zavedejo v prenagljene nakupe ali dogovore.

    Poslovna in karierna napoved za četrtek, 7. maja 2026

    Dan prinaša jasnost v razmišljanju in spodbuja premišljene, strateške odločitve, zato boste najbolje napredovali s potrpežljivim, a doslednim delom. Impulzivne poteze in tvegani dogovori niso priporočljivi – še posebej v poslovnih odnosih, kjer prevladuje ženski element. Uspeh bo posledica vztrajnosti, premišljenosti in zanesljivih odločitev.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Chicagotribune, Sasdigitaltv, Thekit, Astrosofa, Elle, Astrologyindigo.

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Novinar dvomi o razlogih Dončića: Nisem še slišal za Španijo, tam se ni zdravil

    Priznani novinar Brian Windhorst, ki več desetletij od blizu spremlja ligo NBA, dvomi v terapije, s katerimi naj bi si pomagal Luka Dončić v Španiji.
    Nejc Grilc 6. 5. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
    6. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nekdanji predsednik

    Borut Pahor: Rešila me je čelada. Ko sem se vrnil domov, sem jo poljubil

    Nekdanji predsednik si je zlomil ključnico in lopatico. »Udarec z glavo v asfalt je bil tako silovit, da drugih poškodb pri samem padcu sploh nisem čutil.«
    5. 5. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Pesticidi v hrani

    Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

    Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
    Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    karieraposelfinancednevni horoskophoroskop

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako ukrepati zoper tatove Keopsove piramide in Akropole

    Krasoslovec Tadej Slabe: »Celostni pristop in interdisciplinarno povezovanje sta mednarodni prednosti Inštituta za raziskovanje krasa.«
    Igor Bratož 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenka sooblikovala kvantni protein prihodnosti

    Magnetno občutljivi fluorescenčni proteini lahko zaznavajo magnetna polja in radijske valove.
    Saša Senica 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Komentar: Nevidne ženske

    Ker so bile ženske dolga stoletja izključene iz javnega in znanstvenega življenja, se njihova izkušnja preprosto ni sistematično beležila.
    7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Znanost je povsod okoli nas

    Petra Papež se ukvarja z razvojem in uporabo metode odprte molekulske dinamike kot virtualne ultrazvočne naprave in reometra.
    Saša Senica 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Komentar: Nevidne ženske

    Ker so bile ženske dolga stoletja izključene iz javnega in znanstvenega življenja, se njihova izkušnja preprosto ni sistematično beležila.
    7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Znanost je povsod okoli nas

    Petra Papež se ukvarja z razvojem in uporabo metode odprte molekulske dinamike kot virtualne ultrazvočne naprave in reometra.
    Saša Senica 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Do izplačila škode v nekaj korakih

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenska agencija za mlade zbira prijave

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Avgustovski zvočni portreti usode

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo