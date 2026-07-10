Dnevni horoskop: petek, 10. julija 2026

Oven

Danes vam bo stabilna energija lune v biku pomagala, da svoj tekmovalni duh usmerite v praktične naloge. Posvetite se urejanju poslovnih zadev, popravljanju načrtov ali dokončanju tistih nalog, ki so vas obremenjevale, saj vam bo pridobljena disciplina v drugi polovici meseca odprla vrata do večje prepoznavnosti in vodstvenih priložnosti.

Bik

Lunin vpliv je danes na vaši strani, zato izkoristite dan za pospravljanje, urejanje rutine in čiščenje poslovnih ali delovnih zaostankov. Praktično delo v ozadju bo dolgoročno prineslo trdne rezultate ter vam omogočilo stabilno rast v karieri.

Dvojčka

Čeprav ste navajeni hitrega tempa, vas danes planetarne energije vabijo k umiritvi. Preglejte pretekle dosežke, premislite o pogojih sodelovanja in si vzemite čas za natančno komunikacijo, saj vam bosta priprava in jasnost v prihodnjih dneh omogočili nov zagon.

Rak

Domače in službene obveznosti se danes prepletajo, ker Merkurjeva retrogradnost še vedno vpliva na komunikacijo. Zato bodite potrpežljivi in natančni ter uporabite mirno energijo za postavljanje temeljev, ki vam bodo kasneje prinesli večje priznanje v službi.

Lev

Čeprav se vaša sezona šele začenja, je danes čas za tiho pripravo. Izpilite predstavitve, posodobite svoj poslovni profil ali prilagodite marketinška sporočila, saj si boste s tem zagotovili večjo prepoznavnost in pohvale, ko se bo energija obrnila v vašo korist.

Devica

Vaša znamenjska energija je danes še posebej močna. Posvetite se organizaciji, urejanju sistemov in izboljšanju svojega ugleda z delom v ozadju, kajti pridobljena natančnost in vestnost bosta v naslednjih tednih obrodili sadove v obliki napredka ali pohval.

Tehtnica

Dan je idealen za mirno reševanje nesporazumov in pogajanja v službi. Merkurjeva retrogradnost še vedno prinaša izzive, a z umirjenim pristopom in premišljenimi pogovori lahko zgradite temelje za nove poslovne priložnosti.

Škorpijon

Namesto novih začetkov se danes posvetite dokončanju starih nalog, saj vam bo ta energija pomagala utrditi dolgoročne cilje in pripraviti teren za spremembe ali potovanja, ki vas čakajo v drugi polovici meseca.

Strelec

Osredotočite se na pregled financ, analizo stroškov in izogibanje impulzivnim nakupom, ker bo ta disciplina okrepila vaše ustvarjalne ambicije ter pripravila teren za širitev ali nove projekte v prihodnosti.

Kozorog

Danes izkoristite mirno kozmično energijo za pregled dolgoročnih ciljev, izboljšanje finančnih načrtov ali posodobitev karierne strategije. Pozornost do podrobnosti vam bo prinesla stabilno priznanje in podporo v poslu.

Vodnar

Vaša ustvarjalnost in organiziranost sta danes vaši največji zaveznici. Osredotočite se na povezovanje zamisli z realnimi načrti ter pripravite podlago za inovativne preboje, ki prihajajo v drugi polovici meseca.

Ribi

Dan je primeren za pretvorbo idej v konkretne načrte. Naj gre za proračun, urnik ali postavitev ciljev – praktični koraki vam bodo dali samozavest in jasnost, ki ju boste potrebovali, ko se bodo odprle nove priložnosti za prepoznavnost.

Na poslovnem in kariernem področju današnji dan prinaša počasnejši, a izjemno ploden tempo. Energija lune v biku spodbuja urejanje, čiščenje in pripravo ter vas opominja, da so prav ti tihi, premišljeni koraki ključ do prihodnjih uspehov. Ne hitite – danes zgradite trdne temelje za preboj, ki prihaja v naslednjih tednih.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astroandcharm, Baltimoresun, Astrologyzone, Astrologyindigo, Indiatimes, Yourtango, Hindustantimes, Almanac.