Dnevni horoskop: Torek, 17. februar 2026

Oven (21. marec - 19. april)

Danes je pravi čas za izboljšanje vaših najbližjih prijateljstev, zato premislite, kakšen prijatelj ste drugim. Ključ do prijateljstva je prijaznost, zato si v večernih urah vzemite čas za zasebnost.

Bik (20. april - 20. maj)

Današnja mlada luna vam ponuja priložnost, da razmislite o svoji življenjski poti. Kje želite biti čez eno leto? Premislite o svojem odnosu do avtoritet, kot so šefi, starši in vlada. Zvečer bodite prijazni.

Dvojčka (21. maj - 20. junij)

Danes je popoln dan za oceno vaše izobrazbe in življenjskih izkušenj. Ali potrebujete dodatno izobraževanje ali usposabljanje za izboljšanje svojega dela? Razmislite tudi o potovanjih in novih izkušnjah, saj boste zvečer v središču pozornosti.

Rak (21. junij - 22. julij)

Današnja mlada luna je najboljši dan v letu za razmislek o vaših skupnih sredstvih in dolgovih. Kako neodvisni ste in koliko se zanašate na druge? Zvečer raziskujte in se učite novih stvari.

Lev (23. julij - 22. avgust)

Današnja mlada luna nasproti vašega znamenja vas spodbuja k razmisleku o dolgoročnih odnosih. Kaj pričakujete od drugih in kaj drugi pričakujejo od vas? Zvečer preverite svoje finance.

Devica (23. avgust - 22. september)

Enkrat letno vas mlada luna spodbuja k razmisleku o izboljšanju vašega dela in zdravja. Ne jemljite svojega telesa za samoumevno, temveč ga cenite in skrbite zanj. Zvečer bodite odprti za nove ideje.

Tehtnica (23. september - 22. oktober)

Kot ljubitelj lepote danes razmislite, kako umetnost, romantika in otroci bogatijo vaše življenje. V večernih urah se posvetite organizaciji in izboljšanju svojega vsakdana.

Škorpijon (23. oktober - 21. november)

Današnja mlada luna je odličen dan za razmislek o vaši varnosti, domu in družinskih odnosih. Kako lahko te odnose naredite bolj podporne? Zvečer se družite in uživajte v družbi bližnjih.

Strelec (22. november - 21. december)

Današnja mlada luna je odličen dan za razmislek o vašem načinu komunikacije. Ali čakate, da drugi spregovorijo prvi? Ste prijazni ali sumničavi? Pogovori, branje in poslušanje so hrana za vašo dušo, zato se zvečer sprostite doma.

Kozorog (22. december - 19. januar)

Mlada luna danes poteka v vaši hiši denarja, kar pomeni, da je čas za razmislek o vašem odnosu do denarja. Ali mislite, da denar pride in gre zlahka, ali ste bolj varčni? Zvečer se pogovorite z nekom o svojih finančnih ciljih.

Vodnar (20. januar - 18. februar)

Današnja mlada luna v vašem znamenju vam ponuja priložnost, da razmislite, kako vas vidijo drugi. Ste zadovoljni s podobo, ki jo projicirate? Zvečer preverite svoje osebne stvari in poskrbite za red.

Ribi (19. februar - 20. marec)

Današnja mlada luna se dogaja v skritem delu vaše karte, ki se ukvarja s skrivnimi čustvi in podzavestnimi vzorci vedenja. To je priložnost, da razmislite, kako morda delujete na način, ki spodkopava vaše najboljše interese. Bodite pozorni na to, saj boste zvečer zmagali!

Naj vam današnji horoskop služi kot vodilo in vas spodbudi k premišljenim odločitvam in dejanjem.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Mindbodygreen, Yourtango, Thekit.