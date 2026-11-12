Dnevni horoskop za četrtek, 12. novembra

Oven

Želja po novem začetku bo močna, vendar si vzemite čas za premislek. Pri delu lahko nedokončan projekt premaknete naprej ali prevzamete novo odgovornost. Ideje predstavite samozavestno, a pred obljubami preverite podrobnosti.

Bik

V odnosih bo pomembno, da prisluhnete tudi drugačnemu mnenju. Pri delu se lahko znova odpre pogovor o rokih, nalogah ali pričakovanjih. Jasno določite svoje obveznosti in se izognite sporom, ki bi po nepotrebnem obremenili sodelovanje.

Dvojčka

Dan spodbuja pogovor in iskanje skupnih rešitev. V službi bo morda treba pojasniti starejši dogovor ali uskladiti pričakovanja s sodelavcem oziroma stranko. Pred končno odločitvijo preglejte podrobnosti in vprašajte, če vam kaj ni jasno.

Rak

Mirna glava vam bo pomagala opraviti več, kot bi, če bi se lotili vsega naenkrat. Na delovnem mestu se posvetite rutinskim nalogam, preverite morebitne napake in se lotite neizpolnjenih obveznosti. Najprej dokončajte najnujnejše, šele nato prevzemite dodatno delo.

Lev

Ustvarjalnost in želja po vodilni vlogi bosta izrazitejši. Pri delu lahko dobite priložnost, da prevzamete pobudo ali predstavite zamisel, vendar ne pričakujte, da bodo drugi takoj sledili vašemu tempu. Zvečer se bo vaš zagon okrepil, zato energijo usmerite v konkretne korake, ne pa v prenagljene odzive.

Devica

Morda boste potrebovali nekaj miru, da si razjasnite misli. Na delovnem mestu se lahko znova pojavi nedokončana naloga ali zaupni pogovor. Preden se odzovete na spremembo navodil ali očitek, preverite dejstva in uredite, kar je še ostalo odprto.

Tehtnica

Družba prijateljev ali družine bo vplivala na vaše načrte, zato poskrbite, da ne boste prezrli želja bližnjih. V službi se lahko nadaljuje pogovor, ki je že nekaj časa miroval. To je dobra priložnost, da pojasnite svoje stališče ali izpopolnite predlog.

Škorpijon

Dan se lahko začne z večjo zbranostjo, pozneje pa boste več pozornosti namenili denarju in praktičnim vprašanjem. Pri delu se na povratne informacije ne odzivajte prehitro. Preden sprejmete nov dogovor, preglejte načrte, stroške in obveznosti.

Strelec

Čez dan se lahko okrepi želja po spremembi in novih ciljih. V službi boste lažje stopili v ospredje ali prevzeli aktivnejšo vlogo pri projektu, vendar pomembno odločitev najprej dobro premislite. Preverite, ali imate za načrt dovolj časa in sredstev.

Kozorog

Ustrezala vam bodo opravila, ki zahtevajo zbranost in samostojnost. V službi dokončajte obveznosti, ki bi vas lahko ovirale pri naslednjem koraku, ter varujte zaupne informacije. Pri večjih nakupih in rednih stroških preverite, ali so res potrebni.

Vodnar

Koristne zamisli lahko pridejo skozi pogovor s sodelavci ali poslovnimi znanci. V službi bodite jasni glede svoje vloge in ne prevzemajte dodatnih nalog zgolj zato, da bi ugodili drugim. Pred novim dogovorom preglejte tudi svoje dolgoročne cilje.

Ribi

Poklicne obveznosti bodo lahko zahtevale več vaše pozornosti. Pomemben pogovor ali ponoven razmislek o kariernih ciljih vam lahko pokaže, kaj je treba spremeniti. Povratne informacije sprejmite mirno, finančne obveznosti pa preverite, preden se zanje zavežete.

Poslovno in karierno: Četrtek je primeren za pregled nedokončanih nalog, dogovorov in finančnih obveznosti. Pred večjo odločitvijo preverite podrobnosti, jasno se dogovorite o odgovornostih in ne hitite z obljubami. Več koristi boste imeli od sodelovanja kot od dokazovanja, kdo ima prav.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Idiva, Metro, Cafeastrology, Hyderabadmail, Economictimes.