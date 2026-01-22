Dnevni horoskop za četrtek, 22. januar 2026

Oven (21. marec - 20. april)

Danes boste prejeli nepričakovane novice, ki vas bodo sprva presenetile, a kmalu boste ugotovili, da gre za zelo dobre novice. Sodelujte z ljudmi, ki delijo vaše ambicije, in poiščite načine, kako izkoristiti te informacije v svojo korist.

Bik (21. april - 21. maj)

Današnja povezava med Soncem in Merkurjem prinaša posebno nalogo na delovnem področju. Karkoli boste morali storiti, vložite 100 odstotkov svojega truda, saj lahko to pomembno vpliva na vaš karierni razvoj.

Dvojčka (22. maj - 21. junij)

Čeprav se boste danes morda morali posloviti od nečesa ali nekoga, ne bodite razočarani. Kar boste izgubili, bo hitro nadomeščeno z nečim veliko boljšim. Staro vedno daje prostor novemu, tako se dosega napredek.

Rak (22. junij - 23. julij)

Vaše finančno stanje že dolgo potrebuje prenovo, in kar se bo zgodilo danes, vam bo omogočilo, da boste lahko brez milosti do sebe. Enostavno ne morete več živeti preko svojih zmožnosti.

Lev (24. julij - 23. avgust)

Čeprav se vam morda zdi zaskrbljujoče, da se vsi trudijo, da bi vam ustregli, ni razloga za paniko. Če vam kozmična aktivnost na področju partnerstva prinaša priljubljenost, zakaj bi se temu upirali?

Devica (24. avgust - 23. september)

Današnja povezava Merkurja, vašega vladarja, s Soncem v vašem delovnem in zdravstvenem področju je popoln čas za postavljanje ciljev tako v osebnem življenju kot v karieri. Možen je nov začetek, ki se začne prav zdaj.

Tehtnica (24. september - 23. oktober)

Vaša sposobnost sklepanja prijateljstev in vplivanja na ljudi bo danes okrepljena zaradi povezave med Soncem in Merkurjem. Če potrebujete nekaj od prijateljev ali družinskih članov, zdaj je pravi čas, da to zaprosite.

Škorpijon (24. oktober - 22. november)

Če boste preveč pozornosti namenili temu, kaj drugi ljudje pravijo, da je možno ali nemogoče, lahko zamudite nekaj dobrega. Zvezde vam danes svetujejo, da zaprete ušesa za zunanje klepetanje in pustite, da vas vodi vaš notranji glas.

Strelec (23. november - 21. december)

Morda ne boste mogli spremeniti, kar so se odločili prijatelji in sodelavci, a še vedno lahko poveste svoje mnenje o tem, kako naj se stvari izvedejo. Ne bojte se spregovoriti, saj bo vaš prispevek zagotovo cenjen.

Kozorog (22. december - 20. januar)

Kar se bo danes zgodilo, morda ne bo to, kar ste pričakovali, a je zagotovo tisto, kar potrebujete. Namesto da bi poskušali spremeniti ali se izogniti situaciji, jo poskusite sprejeti. Ste dovolj pametni, da veste, kdaj se morate prilagoditi.

Vodnar (21. januar - 19. februar)

Današnja povezava med Soncem in Merkurjem v vašem znamenju bo očistila vašo glavo negativnih misli in vam olajšala izražanje. To je eden tistih dni, ko boste z absolutno jasnostjo vedeli, kaj je treba storiti – potem pa to tudi storite!

Ribi (20. februar - 20. marec)

Če bo danes nekdo poskušal vsiliti svoj način dela, se morate upreti. Morda imajo vaše interese pri srcu, a zvezde opozarjajo, da to ne bo dovolj in bi lahko bilo celo nevarno. Le vi lahko odločite, kaj resnično potrebujete.

Povzeto po medijih: Economictimes, Indiatimes, Theglobeandmail.