    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za četrtek, 22. januar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje?
    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock
    22. 1. 2026 | 06:00
    Oven (21. marec - 20. april)

    Danes boste prejeli nepričakovane novice, ki vas bodo sprva presenetile, a kmalu boste ugotovili, da gre za zelo dobre novice. Sodelujte z ljudmi, ki delijo vaše ambicije, in poiščite načine, kako izkoristiti te informacije v svojo korist.

    Bik (21. april - 21. maj)

    Današnja povezava med Soncem in Merkurjem prinaša posebno nalogo na delovnem področju. Karkoli boste morali storiti, vložite 100 odstotkov svojega truda, saj lahko to pomembno vpliva na vaš karierni razvoj.

    Dvojčka (22. maj - 21. junij)

    Čeprav se boste danes morda morali posloviti od nečesa ali nekoga, ne bodite razočarani. Kar boste izgubili, bo hitro nadomeščeno z nečim veliko boljšim. Staro vedno daje prostor novemu, tako se dosega napredek.

    Rak (22. junij - 23. julij)

    Vaše finančno stanje že dolgo potrebuje prenovo, in kar se bo zgodilo danes, vam bo omogočilo, da boste lahko brez milosti do sebe. Enostavno ne morete več živeti preko svojih zmožnosti.

    Lev (24. julij - 23. avgust)

    Čeprav se vam morda zdi zaskrbljujoče, da se vsi trudijo, da bi vam ustregli, ni razloga za paniko. Če vam kozmična aktivnost na področju partnerstva prinaša priljubljenost, zakaj bi se temu upirali?

    Devica (24. avgust - 23. september)

    Današnja povezava Merkurja, vašega vladarja, s Soncem v vašem delovnem in zdravstvenem področju je popoln čas za postavljanje ciljev tako v osebnem življenju kot v karieri. Možen je nov začetek, ki se začne prav zdaj.

    Tehtnica (24. september - 23. oktober)

    Vaša sposobnost sklepanja prijateljstev in vplivanja na ljudi bo danes okrepljena zaradi povezave med Soncem in Merkurjem. Če potrebujete nekaj od prijateljev ali družinskih članov, zdaj je pravi čas, da to zaprosite.

    Škorpijon (24. oktober - 22. november)

    Če boste preveč pozornosti namenili temu, kaj drugi ljudje pravijo, da je možno ali nemogoče, lahko zamudite nekaj dobrega. Zvezde vam danes svetujejo, da zaprete ušesa za zunanje klepetanje in pustite, da vas vodi vaš notranji glas.

    Strelec (23. november - 21. december)

    Morda ne boste mogli spremeniti, kar so se odločili prijatelji in sodelavci, a še vedno lahko poveste svoje mnenje o tem, kako naj se stvari izvedejo. Ne bojte se spregovoriti, saj bo vaš prispevek zagotovo cenjen.

    Kozorog (22. december - 20. januar)

    Kar se bo danes zgodilo, morda ne bo to, kar ste pričakovali, a je zagotovo tisto, kar potrebujete. Namesto da bi poskušali spremeniti ali se izogniti situaciji, jo poskusite sprejeti. Ste dovolj pametni, da veste, kdaj se morate prilagoditi.

    Vodnar (21. januar - 19. februar)

    Današnja povezava med Soncem in Merkurjem v vašem znamenju bo očistila vašo glavo negativnih misli in vam olajšala izražanje. To je eden tistih dni, ko boste z absolutno jasnostjo vedeli, kaj je treba storiti – potem pa to tudi storite!

    Ribi (20. februar - 20. marec)

    Če bo danes nekdo poskušal vsiliti svoj način dela, se morate upreti. Morda imajo vaše interese pri srcu, a zvezde opozarjajo, da to ne bo dovolj in bi lahko bilo celo nevarno. Le vi lahko odločite, kaj resnično potrebujete.

    Povzeto po medijih: Economictimes, Indiatimes, Theglobeandmail.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L'Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    astrologijaprihodnostnosečnostkarieradeloljubezenhoroskop

    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Knjiga tedna: Gaël Faye: Palisandrovec

    Pisatelj inteligentno tematizira genocid v Ruandi, njegove posledice za tamkajšnje življenje ter poznejši vpliv na individualne in kolektivne travme.
    22. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: V Davosu bodo podpisali ustanovno listino Trumpovega Odbora za mir

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    22. 1. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

